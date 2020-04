EtraDanza A.S.D. Un centro che si occupa a 360° gradi di danza e di teatro.

Prosegue la pubblicazione delle scuole di danza regionali. Rubrica curata dalla nostra lettrice Maria Meoni, organizatrice di eventi.

EtraDanza A.S.D. è un centro che si occupa a 360° gradi di danza e di teatro.

EtraDanza è un’Associazione Sportiva Dilettantistica, iscritta al Registro del C.O.N.I., affiliata all’ente di promozione sportiva M.S.P. Italia. La sede centrale, a Montecchio Magg., è situata in una struttura di più di 1000 mq, con 5 sale danza; un’altra sede poi a Trissino presso la palestra Fitness Point

La scuola presenta percorsi artistici e formativi di danza, teatro e benessere corporeo. Da più di venti anni, attraverso proposte professionali innovative e qualitative, conduce i propri allievi a sviluppare competenza, tecnica e sensibilità artistico/espressiva, nella crescita del valore di se e del proprio potenziale. La struttura didattica garantisce serietà, competenza e continuità, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale. La scuola offre agli allievi due tipologie di percorsi: amatoriale e professionale.

Diverse sono le discipline e stili di danza, con corsi di tutti i livelli dai bambini agli adulti,

Nata nel 1996 a Montecchio Maggiore, dal preesistente Centro Danza di Manuela De Lorenzi come scuola principalmente di DANZA MODERNA CONTEMPORANEA, l’offerta si è ampliata nel corso degli anni in particolar modo nel settore DANZA CLASSICA, con la possibilità di studio approfondito seguendo il programma della Royal Academy of Dancing, con preparazione agli esami, insegnanti qualificati a questo scopo e avviamento professionale. A completare l’offerta altri stili di danza come il tip tap, la danza orientale, l’hip hop, il ballo caraibico, l’ marziale Wushu; un intero settore è dedicato al teatro, dizione e canto con lo sbocco nella compagnia teatrale Teatrando.

Ad integrazione dell’offerta educativa vengono invitati ogni anno numerosi maestri di fama internazionale che seguono o hanno seguito in maniera continuativa la preparazione degli allievi:

Cristina Zatti, prima esaminatrice italiana della Royal Academy of Dance.

Gianni Rosaci, Primo Ballerino e docente presso il Teatro dell’Opera di Roma.

Michele Vegis, Ballerino presso ilTeatro alla Scala di Milano docente di fama internazionale ( Maitre per la compagnia Roberto Bolle and Friends)

Paolo Benedetti, ex danzatore Kataklò, acrobata e coreografo

Samuele Cardini, direttore R.O.S. – Opus Ballet (Firenze)

Stefania Pigato, docente e coreografa internazionale, metodo Pigato Contemporary

Cristiano Cappello, docente e coreografo, Ex Novo danza

Grandi i risultati raggiunti dalle allieve che seguono il percorso formativo professionale, entrando in prestigiose accademie di danza come :

Accademia del Teatro alla Scala di Milano

Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Zurich University of Arts

Accademia Professionale AIDA di Milano.

Balletto di Toscana.

EtraDanza è attivo anche nell’organizzazione di spettacoli e saggi, stages internazionali, concorsi e rassegne per scuole di danza. Di particolare rilievo negli ultimi anni lo stage “A passo di danza”, che ogni anno ospita maestri di fama internazionale e la rassegna “Castello di Romeo” presso la splendida cornice del castello di Montecchio Magg., che vede protagoniste scuole di danza da tutta la regione in tre serate di spettacoli.

Commenta la news

commenti