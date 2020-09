“Estate in città. Musica, teatro, sport e cinema tra terra e laguna”: da giovedì 3 settembre al via i tornei amatoriali di basket e di tiri da tre Pallacanestro grande protagonista all’interno della manifestazione “rEstate in città. Musica, teatro, sport e cinema tra terra e laguna” organizzata dal Comune di Venezia e finanziata con fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020). Da giovedì 3 settembre, presso le piastre sportive comunali,prendono infatti avvio una serie di tornei amatoriali di basket e/o di tiri da tre. Questo il programma: Piastra Parco Quattro Fontane Lido – dal 3 al 5 settembre con orario 17-19.30 (organizzato da “La Fenice basket club”)

Piastra Viale San Marco Mestre – dal 3 al 5 settembre con orario 16.30-19 (organizzato dalla “Pallacanestro Mestrina”)

Piastra Favaro V.to presso ex Piscina – il 4 e 5 settembre dalle ore 16.30 alle 20 e il 6 settembre dalle 10 alle 12 (organizzato dalla “Pallacanestro Favaro”)

Piastra Viale Don Sturzo Mestre – dal 4 al 6 settembre con orario 16.30 – 19 (organizzato dalla “Pallacanestro Femminile Mestre 2016”) Ai tornei possono partecipare ragazzi dai 13 ai 18 anni, tesserati o meno con società, che potranno dare la loro adesione alle associazioni organizzatrici sia nei giorni precedenti che in quello di inizio dei tornei.