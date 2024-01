Epidemia di colera in Africa: UNICEF in prima linea per la salute dei bambini

Un’epidemia di colera di proporzioni allarmanti continua a flagellare 13 Paesi dell’Africa orientale e meridionale, con oltre 200.000 casi segnalati, di cui più di 3.000 hanno portato alla morte. In particolare, Zambia e Zimbabwe sono stati fortemente colpiti, con un numero significativo di vittime infantili.

ZAMBIA. L‘Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Infanzia e l’Adolescenza (UNICEF) ha dichiarato che dall’inizio dell’epidemia nel 2023, più di 9.500 persone sono state colpite in Zambia, con 374 decessi confermati e un tasso di mortalità del 3,9%.

I bambini sotto i 15 anni rappresentano il 52% di tutti i casi nel paese, con il distretto di Lusaka che subisce oltre il 90% dell’impatto della malattia.

In Zimbabwe, i numeri sono altrettanto preoccupanti, con oltre 18.000 casi segnalati in tutte le 10 province e 71 decessi confermati. La regione di Harare e Manicaland è la più colpita, e un nuovo caso di colera su sei coinvolge bambini sotto i 5 anni.



“L’epidemia di colera nella regione rappresenta una preoccupazione significativa per la salute e il benessere dei bambini. Di fronte all’intensificarsi delle sfide poste dal colera e da altre epidemie, ringraziamo i Governi per l’impegno profuso nella gestione delle crisi sanitarie e tutti i partner per il sostegno fornito nell’affrontare la situazione.

È indispensabile investire nel rafforzamento dei sistemi per affrontare le cause alla radice del colera e di altre emergenze sanitarie, in particolare per migliorare l’accesso all’acqua potabile, il miglioramento dei servizi igienici, il cambiamento dei comportamenti sociali e la qualità della gestione dei casi”, ha dichiarato Etleva Kadilli, Direttrice regionale dell’UNICEF per l’Africa orientale e meridionale.

“Inoltre, l’impatto del cambiamento climatico, aggravato da fenomeni come El Niño, sottolinea ulteriormente l’urgenza della situazione. Mentre estendiamo il nostro incrollabile sostegno alle iniziative governative in corso per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile, la sicurezza dei servizi igienici, l’implementazione delle vaccinazioni e la collaborazione con le comunità, tra gli altri interventi cruciali, è fondamentale una risposta globale che non solo affronti la crisi sanitaria immediata, ma consideri anche le implicazioni più ampie per i bambini della regione”.

L’epidemia ha messo a dura prova i sistemi sanitari e ha rivelato le vulnerabilità delle infrastrutture igieniche nella regione. L’UNICEF, in collaborazione con le agenzie governative e le comunità, sta lavorando per promuovere pratiche igieniche sicure, migliorare le infrastrutture idriche e igieniche e garantire l’accesso alle informazioni necessarie per proteggere i bambini.

L’organizzazione ha implementato misure aggiuntive per proteggere i bambini, ma l’escalation dell’epidemia ha portato al rinvio dell’inizio della scuola in Zambia, colpendo circa 4,3 milioni di studenti.

L’UNICEF sta lavorando incessantemente per mitigare l’impatto dell’epidemia, fornendo assistenza sanitaria, accesso all’acqua potabile e servizi igienici, promuovendo pratiche igieniche sicure e impegnando le comunità. L’organizzazione ha anche chiesto investimenti duraturi in sistemi sanitari resilienti e infrastrutture idriche ed igieniche.

Le azioni concrete dell’UNICEF includono fornire acqua sicura a più di 190.000 persone in Zimbabwe, curare pazienti in centri di trattamento del colera e promuovere campagne di prevenzione del colera nelle scuole.