Ennesimo furto alla Pizzeria San Marco in piazzetta Berto a Mogliano

È il secondo furto in pochi anni, dopo i vari tentativi di scasso già subiti.



Amaro risveglio per il titolare della Pizzeria San Marco, in piazzetta Berto a Mogliano.

Sadush Petriti, avvisato dall’antifurto collegato con la propria abitazione, si è precipitato presso il proprio negozio nelle primissime ore del mattino, arrivando però pochi istanti dopo che i malfattori avevano scassinato la porta d’ingresso.

“Hanno rubato solamente pochi centesimi di euro, nulla di più, rimangono i danni cagionati al locale e l’amarezza di dover affrontare ancora l’iter per la denuncia ai Carabinieri e le spese per la riparazione da anticipare. Spero le telecamere presenti nelle vie vicine possano aver immortalato i colpevoli e aiutino a risalire alla loro identità” dichiara Sadush, rammaricato.

“Piazzetta Berto” è già stata, in passato, presa di mira da vandali, con danni alla segnaletica, ai cestini e per svariate volte il distributore dell’acqua è stato divelto.

Auspicabile l’installazione di telecamere, già prevista dall’attuale Amministrazione Comunale, quali deterrente a questi atti, danno alla Comunità costante e incomprensibile.

Non resta che sperare nell’abbreviamento dei tempi d’intervento per l’installazione delle telecamere stesse anche in quell’area residenziale, densamente abitata ma poco frequentata durante le ore serali e notturne.

Gianluca Longo