Emma Stone trionfa ai Golden Globe 2024 con Povere Creature!

Emma Stone trionfa ai Golden Globe 2024 come Miglior Attrice Protagonista in una commedia o musicale per la sua interpretazione in “Povere Creature!”. Questa seconda collaborazione con il regista Yorgos Lanthimos, dopo il successo di “La La Land”, conferma, il talento straordinario dell’attrice.

STATI UNITI. Emma Stone ha conquistato il Golden Globe 2024 come Miglior Attrice Protagonista in una commedia o musicale, grazie alla sua straordinaria interpretazione in ‘Povere Creature!’. Questa seconda collaborazione con il regista greco Yorgos Lanthimos, dopo il successo di ‘La La Land’, ha portato l’attrice, già premiata con l’Oscar, a nuove vette di successo. Il suo personaggio, Bella Baxter, è già diventato un’icona, posizionandola tra le favorite per l’Oscar 2024.

Questa è la seconda vittoria ai Golden Globe per Emma Stone, dopo quella ottenuta per ‘La La Land’. Con ben otto nomination complessive, di cui una anche per ‘La Favorita’, la sua precedente collaborazione con Yorgos Lanthimos, Stone ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento. Nel suo toccante discorso di ringraziamento, ha sottolineato l’importanza del personaggio di Bella Baxter in ‘Povere Creature!’, una commedia romantica che, come ha condiviso, ha cambiato anche lei.

Tra i ringraziamenti più sentiti, Stone ha menzionato lo sceneggiatore di ‘Povere Creature!’, Tony McNamara, collaboratore anche in ‘La Favorita’ e ‘Crudelia’, per il quale McNamara sta scrivendo il seguito. Nel frattempo, è già in cantiere una nuova sceneggiatura per il regista Yorgos Lanthimos, sempre con Emma Stone come protagonista.