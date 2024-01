Arriva a Cimadolmo (TV) il Festival della Nuova Umanità

Due giorni per condividere nuove visioni, riscoprire l’autenticità umana e tracciare il percorso verso il futuro. Il Festival della Nuova Umanità rappresenta un luogo di connessione, condivisione e divertimento, aperto a tutti coloro che desiderano affrontare in modo innovativo le sfide del nostro mondo.

CIMADOLMO (TV) – Avrà luogo nel paese dell’Asparago Bianco IGP, sabato 13 e domenica 14 gennaio, la prossima edizione del Festival della Nuova Umanità, un’occasione per migliorare il proprio mondo interiore, con spunti e suggerimenti interessanti, per vivere un’esperienza di coerenza e di meditazione, e trascorrere del tempo in condivisione con altre persone che provengono da tutte le parti del territorio nazionale (e dall’estero).

Meditazioni guidate, conferenze, laboratori interattivi, musica dal vivo, concerti, ristorazione, fiera olistica e dell’artigianato, attività ludico-creative per bambini, trattamenti olistici individuali, corsi e masterclass, dibattiti, rete e gruppi solidali e attività all’aria aperta sono alcuni degli eventi – per adulti, bambini, ragazzi e famiglie – in programma nel weekend tematico sul benessere fisico, mentale e sulla spiritualità.

Il Festival si svilupperà nella zona che comprende il pattinodromo, l’auditorium e gli impianti sportivi di Cimadolmo (TV).