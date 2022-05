Emergenza Ucraina – La storia a lieto fine di Tina e Rona

Nella tragedia della guerra in Ucraina, che oltre alle persone tocca da vicino tanti animali, da LNDC Animal Protection arriva una storia a lieto fine, il salvataggio di due cani rimasti bloccati in Ucraina a causa della guerra. Tina, cagnolona pastore tedesco di 11 anni, si trovava a Kharkiv con la sua mamma umana Ludmula ed era impossibile per loro riuscire a scappare insieme, mentre Rona, un altro pastore tedesco, è stata lasciata indietro, sola, dalla sua famiglia.

LNDC Animal Protection è intervenuta dopo essere stata contattata dalla figlia di Ludmula, che vive qui in Italia.

L’associazione si è mossa immediatamente e “con tanta, tanta fatica – come raccontando gli stessi volontari – siamo riusciti a portare via dall’Ucraina Tina e la sua mamma e a salvare anche Rona che è stata ufficialmente adottata da Ludmula e ha trovato così una nuova famiglia. Ludmula non ne voleva sapere di raggiungere la figlia in Italia senza la sua amatissima cagnolona e siamo felici di essere riusciti a ricongiungere un’intera famiglia e di aver dato una nuova vita a Rona che aveva perso le speranze“.