I partiti italiani hanno presentato le liste dei loro candidati per le elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Scopri chi sono i principali protagonisti e quali sono le dinamiche in gioco in questa importante competizione politica.



ROMA. Entro le 20 del primo maggio, i partiti italiani hanno dovuto consegnare le liste dei propri candidati per le prossime elezioni europee, che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno. L’Italia eleggerà 76 membri del Parlamento Europeo su un totale di 720, che contribuiranno alla formazione delle alleanze tra partiti dei diversi paesi europei, influenzando così la composizione della futura Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione.

Il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni per le elezioni europee: Nordovest, Nordest, Centro, Sud e Isole. Ogni partito presenta una lista distinta di candidati in ciascuna circoscrizione, ma uno stesso candidato può essere incluso in più circoscrizioni contemporaneamente. La legge elettorale italiana prevede un sistema proporzionale puro: un partito che ottiene il 10% dei voti guadagna il 10% dei seggi in quella circoscrizione. Tuttavia, esiste una soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale un partito non riceverà alcun seggio.

Gli elettori potranno esprimere le proprie preferenze scrivendo i nomi dei candidati accanto ai simboli dei partiti. È possibile esprimere fino a tre preferenze, ma se si scelgono più di una, devono riguardare candidati di generi diversi.

Di seguito, un’analisi delle liste presentate dai principali partiti italiani, in ordine di consenso nei sondaggi.

Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia, attualmente il partito più popolare nel paese, ha come capolista in tutte le circoscrizioni la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non accetterà l’incarico in caso di elezione. Tra i candidati più noti c’è Carlo Fidanza, europarlamentare dal 2019. Altri candidati degni di nota includono Vittorio Sgarbi, che si è dimesso da sottosegretario al Ministero della Cultura, e Guido Crosetto, Ministro della Difesa. Spicca tra i nominativi anche il nome di Silvia Bolla, una tra le 100 leader italiane nella classifica Forbes, fra le protagoniste che, secondo il magazine statunitense, sono capaci di incarnare il prototipo della donna di successo. Silvia attualmente ricopre l’incarico di Presidente del Comitato della Piccola e Media Industria di Confindustria Venezia.

Partito Democratico

Il Partito Democratico schiera la segretaria Elly Schlein come capolista al Centro e nelle Isole. Tra gli altri candidati spiccano Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice televisiva, Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, e Cecilia Strada, ex Presidente di Emergency.

Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle, guidato da Giuseppe Conte, non presenta il proprio leader come candidato. Tra i nomi più noti c’è Pasquale Tridico, ex presidente dell’INPS, capolista al Sud, e Carolina Morace, ex calciatrice e allenatrice, capolista al Centro.

Forza Italia

Forza Italia, il partito fondato Silvio Berlusconi, propone Antonio Tajani come capolista in quasi tutte le circoscrizioni. In aggiunta, il partito presenta Caterina Chinnici, ex europarlamentare del PD, ora in Forza Italia, e Letizia Moratti, ex Sindaca di Milano.

Lega

La Lega vede come principale candidatura quella del generale Roberto Vannacci, diventato noto per le sue posizioni controverse in un libro autopubblicato. Altri candidati importanti sono Claudio Borghi e Silvia Sardone, Europarlamentare uscente. Altro nominativo rilevante quello dell’Europarlamentare Rosanna Conte, avvocato, che si è distinta negli ultimi anni all’interno del Parlamento Europeo a favore di legislazioni legate ai giovani e agli imprenditori.

Stati Uniti d’Europa

La lista che unisce +Europa e Italia Viva presenta Emma Bonino e Matteo Renzi come candidati. Oltre a loro, ci sono Teresa Bellanova, ex ministra dell’Agricoltura, e Marco Taradash, giornalista e attivista radicale.

Alleanza Verdi e Sinistra

L’Alleanza Verdi e Sinistra ha tra i suoi candidati Ilaria Salis, detenuta in Ungheria da oltre un anno con l’accusa di atti di violenza e lesioni, e Ignazio Marino, ex Sindaco di Roma.

Azione

Carlo Calenda, leader di Azione, ha deciso di candidarsi, nonostante avesse inizialmente dichiarato di non volersi presentare. Altri candidati degni di nota sono Elena Bonetti, ex Ministra delle Pari Opportunità, e Federico Pizzarotti, ex Sindaco di Parma.

Queste Elezioni Wuropee saranno decisive per il futuro dell’Unione Europea e vedranno la partecipazione di numerosi candidati provenienti da una vasta gamma di esperienze e background politici. I partiti italiani stanno cercando di ottenere il massimo sostegno per rappresentare l’Italia nel Parlamento Europeo e contribuire alla composizione della prossima Commissione Europea.