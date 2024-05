Violenza sulle donne: donna accoltellata dal compagno ad Abano

ll Presidente della Regione: “L’Orrendo stillicidio continua. Presentato un Instant Book sulle storie di donne vittime di violenza”

VENEZIA. Una nuova tragica notizia di violenza sulle donne arriva da Abano Terme, dove una donna di 46 anni è stata accoltellata dal compagno con una lama di 25 centimetri. La vittima è sopravvissuta all’attacco ma il Presidente della Regione Veneto sottolinea che l’orrendo stillicidio di violenza continua e chiama tutti a un maggiore impegno per porvi fine. “Dobbiamo usare tutti i mezzi possibili, dalle istituzioni ad ogni singolo cittadino”, ha dichiarato il Presidente.

L’attacco di Abano dimostra ancora una volta la drammatica realtà della violenza di genere in Italia e mette in luce l’importanza di un’azione continua e concertata per contrastarla. “Proprio oggi in Regione – ha aggiunto il Presidente – abbiamo presentato un instant book dal titolo ‘Il rumore delle parole. A Giulia e a tutte le altre’, realizzato da “Il Cantiere delle Donne” in collaborazione con l’associazione Riviera Donna. Il libro raccoglie 38 storie di donne che hanno subito violenza di genere, e il ricavato sarà devoluto in beneficienza”.

L’iniziativa è un esempio concreto di come le istituzioni possano essere vicine alle donne vittime di violenza e promuovere la sensibilizzazione su questo tema cruciale. “Il fattaccio di Abano dimostra quanto sia importante continuare la lotta contro la violenza di genere, sia sul piano culturale che attraverso azioni concrete”, ha concluso il Presidente.

L’episodio di Abano Terme evidenzia l’urgenza di porre fine alla violenza contro le donne e la necessità di iniziative che contribuiscano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a offrire sostegno alle vittime. Le istituzioni e la società civile devono lavorare insieme per costruire un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le donne.