Egle e Giuseppina festeggiano, insieme, 202 anni

Egle Graziani e Giuseppina D’Ambros hanno festeggiato i loro 101 anni, un traguardo straordinario che ha riportato in vita le antiche tradizioni e i balli dei tempi passati

MONASTIER – 101 anni, sono quelli festeggiati domenica scorsa a “Villa delle Magnolie” a Monastier da Egle Graziani e Giuseppina D’Ambros. Un doppio compleanno tanto speciale da riportare in vita le tradizioni dei balli nelle aie di un tempo quando per divertirsi bastava poco: la musica che risuonava attraverso i canti, i pochi strumenti disponibili e tanta, tanta allegria. Una rievocazione del passato resa possibile grazie al Gruppo Folkloristico Trevigiano che al Centro Servizi ha permesso alle due ultra centenarie, e ai tanti ospiti presenti, di immergersi nelle tradizioni del passato, riportando in vita le danze e i suoni che caratterizzavano i momenti di festa della vita rurale di un tempo.

Egle e Giuseppina non solo hanno condiviso, per la seconda volta, il tanto ambito traguardo, ma da molti anni trascorrono i giorni insieme al Centro Servizi, sostenendosi reciprocamente. Egle, nata a Monastier il 10 marzo 1923, nonostante l’età, partecipa attivamente alle numerose iniziative del Centro Servizi, mostrando un particolare interesse per la lettura ma soprattutto per i suoi amici della struttura che aiuta come può nelle attività quotidiane.

Giuseppina D’Ambros, nata l’8 marzo 1923 a Boston e trasferitasi successivamente a Silea nel trevigiano, ha qualche difficoltà di mobilità, ma non le impedisce di partecipare attivamente alla vita della struttura. Anche lei è appassionata di attualità e segue le notizie tramite i giornali e la televisione.

Visibilmente emozionate per l’occasione, Egle e Giuseppina, hanno spento le candeline sulle due torte preparate per loro, circondate dall’affetto dei familiari venuti a Monastier per festeggiarle e hanno aperto con gioia i doni ricevuti.

Una festa speciale che ha offerto a tutti i partecipanti un momento di pausa e riflessione, ricordandoci l’importanza di celebrare le nostre radici e onorare coloro che hanno attraversato molte epoche ed esperienze come Egle e Giuseppina. Due arzille signore che a Villa delle Magnolie sono diventate simboli di resilienza e saggezza, ispirando, con il loro spirito indomito e la capacità di apprezzare la vita nelle sue molteplici sfaccettature, tutti coloro che le conoscono.