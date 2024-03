Lisa Vittozzi riapre la Coppa del mondo

Nella sprint femminile di Canmore Lisa Vittozzi vince e riapre la Coppa del Mondo di biathlon. La Tandrevold ora è lontana solo sette punti.

CANMORE (CANADA) – L’ultima e decisiva tappa della Coppa del mondo di biathlon non poteva iniziare meglio per Lisa Vittozzi. Sulla neve del Nordic Center di Canmore (Canada), l’atleta di Sappada ha guadagnato uno splendido primo posto nella sprint, prova disputata sulla distanza dei 7.5 km.

Gara sostanzialmente perfetta per Vittozzi, che non si imponeva in una sprint di Coppa del Mondo dal gennaio del 2019, quando ad Oberhof (Germania) riuscì a conquistare il primo successo della carriera sul massimo circuito.

Con precisione chirurgica al poligono (10/10), l’azzurra ha sfoggiato una prestazione sontuosa sugli sci, che le ha permesso di tagliare il traguardo in 19:38.2 e di fare meglio sia della transalpina Lou Jeanmonnot (+5.5) sia della svizzera Lena Haecki-Gross (+8.6).

Ad appena due gare (un inseguimento e una mass start) dal termine della stagione, Lisa Vittozzi riesce così a riaprire la classifica generale di Coppa del Mondo. La vittoria dell’azzurra e il contemporaneo 17° posto di Ingrid Landmark Tandrevold ha ridotto il divario tra le due atlete a soli 7 punti (988 contro 981).

Vittozzi ha commentato così al termine della gara:

“È vero che il distacco si è ridotto ma nulla cambia. Devo soltanto restare concentrata su me stessa e pensare gara per gara, sapendo di avere la forma e la convinzione giuste per poter competere sino in fondo”.

Photo Credits: Fisi.org