Ritorna la pet-therapy all’Ospedale di Villafranca (VR)

Gli incontri si svolgono tutti i martedì e coinvolgono i piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale di Villafranca e i bambini o che devono essere sottoposti a intervento, che si recano presso la UOC Pediatria del Magalini.

VERONA – Dopo il successo registrato a novembre 2023, viene rinnovato anche per il 2024 il progetto di “pet therapy” presso la UOC Pediatria e Patologia Neonatale dell’Ospedale di Villafranca (VR).

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) – intitolati “Una coda, un sorriso” – sono organizzati in collaborazione con la cooperativa sociale padovana “La Città degli Asini”. Si svolgono in un giorno fissato della settimana, il martedì, hanno una durata di due ore, e coinvolgono i piccoli pazienti dell’Ospedale di Villafranca, così come tutti i bambini che si recano presso la UOC Pediatria del Magalini diretta dal dr. Alessandro Bodini per le valutazioni pre-ricovero, in vista dell’intervento.

L’utilizzo degli animali a scopo terapeutico ha radici molto antiche nella storia della medicina. “Esiste ormai diversa letteratura medica contemporanea sull’efficacia della ” commenta il Dr. Alessandro Bodini, Direttore UOC Pediatria e Patologia Neonatale presso l’ospedale scaligero. “Pet-therapy è un termine che comprende una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone, e in questo caso dei bambini, con l’aiuto di animali da compagnia, alcuni simpaticissimi cagnolini”.

Con l’obiettivo di ridurre l’effetto di stress e ansia che può nascere nei piccoli pazienti e nelle loro famiglie durante il percorso pre-operatorio, la presenza di amici “a quattro zampe” in ambiente ospedaliero stimola nel bambino emozioni positive e offre un valido aiuto per affrontare in modo più sereno i momenti di disagio durante la degenza in reparto.

Il progetto “Una coda, un sorriso” attivo all’Ospedale di Villafranca è interamente finanziato da Rotary Club Verona e da Valpolicella Benaco Banca BCC.

Foto via Facebook @ulss9scaligera