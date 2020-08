Edifici scolastici: approvati interventi su tutte le strutture della città di Venezia per 1.695.000 euro

La Giunta comunale ha approvato un piano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole di tutta la città di Venezia per complessivi 1.695.000 euro suddivisi in quattro delibere.

Le prime due delibere, per un totale di 1,4 milioni, riguardano, rispettivamente, l’approvazione dei progetti definitivi, comprensivi di quelli di fattibilità tecnica ed economica, di interventi di adeguamento nelle scuole delle Isole del Lido, Pellestrina, Murano, Burano e S. Erasmo, Venezia centro storico.

Nello specifico, la prima stanzia 600 mila euro che saranno destinati per consentire di mantenere le strutture funzionali all’insegnamento e rispondenti agli standard previsti dalle normative vigenti.

Gli interventi si possono distinguere in tre tipologie: su guasto, programmati diffusi e programmati puntuali. Per quanto riguarda le prime due tipologie si interverrà su tutti gli edifici nei quali si verificassero rotture oppure andando a revisionare grondaie e pluviali, ridipingendo i refettori e verificando gli apparecchi di illuminazione di emergenza. Per quanto riguarda invece gli interventi programmati puntuali si è già deciso di intervenire alla scuola Vivarini di Murano con la sostituzione dei serramenti, il realizzo di controsoffittature e la ridipintura, alla scuola Galuppi di Cocco a Burano con il restauro dei serramenti lignei cosa che avverrà anche alla Parmeggiani del Lido dove si interverrà anche alla Ca’ Bianca adeguando gli impianti igienico-sanitari e sistemando il viale d’accesso. Infine alla Vivarini di S. Erasmo, dove si eseguirà la manutenzione della copertura e dei serramenti.

Con la seconda delibera si interviene invece, per un totale di 800mila euro, sui 43 edifici scolastici del centro storico di Venezia dove, oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e su guasto, si interviene su 11 istituti: a Cannaregio, nell’asilo nido comunale Arcobaleno (in foto) e in quello Glicine, dove verranno eseguiti lavori di ridipintura e risanamento delle finiture interne, a Castello con lavori di rifacimento delle pendenze del terrazzo, risanamento dell’impermeabilizzazione e della muratura esterna; con ridipintura e rifacimenti di pavimentazioni alla scuola dell’Infanzia S. Elena mentre alla primaria Gozzi si procederà con il rifacimento delle pavimentazioni dei corridoi e delle aule ammalorate. Alla Giudecca si interverrà nell’asilo nido Gabbiano con il rifacimento dell’intonaco nell’aula nanna e alla primaria Duca d’Aosta con sostituzione infissi, finestre sul lato F.ta de le Scuole. A Santa Croce i lavori riguarderanno la secondaria Morosini in Palazzo Carminati con il risanamento del cornicione, i poggioli e le balaustre in pietra d’Istria, mentre al Morosini di Palazzo Priuli con il restauro delle porte lignee storiche d’accesso alle aule e alla primaria Zambelli con la realizzazione di una nuova sovra-copertura degli spogliatoi. Alla rimaria B. Canal a San Polo si rifaranno i servizi igienici della palestra e degli insegnanti e alla scuola primaria D. Alighieri a San Marco con la ridipintura interna dello stabile.

Le altre due delibere per complessivi 295mila euro riguardano invece gli edifici scolastici della terraferma. Con la prima si è approvato il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria delle scuole della terraferma per un totale di 220 mila euro; la seconda invece stanzia 75mila euro per l’edificio scolastico Spallanzani di Mestre che ospita la scuola media, lo spazio cuccioli comunale Piccolo Principe e il centro polifunzionale dell’Anffas. Nello specifico si interverrà con un intervento di variazione del distributivo al piano terra al fine di realizzare un’aula informatica per l’attività didattica e di uno spazio dedicato al colloquio insegnanti-genitori. Per questo scopo il progetto prevede la riduzione dell’attuale sala insegnanti posta al piano terra e l’ampliamento verso l’attuale atrio di ingresso, oltre che sul portico di affaccio sul lato sud.

Commenta la news

commenti