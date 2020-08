Forte Marghera: approvato il progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico intermodale lungo via Forte Marghera

La Giunta comunale ha approvato due delibere che riguardano i progetti definitivi, comprensivi di quelli di fattibilità tecnica ed economica, di ulteriori lavori previsti nell’area di Forte Marghera per un totale di quasi 1,8 milioni.

La prima delibera approva la realizzazione del parcheggio pubblico intermodale lungo via Forte Marghera. Il progetto, per un valore di 1,5 milioni di euro, prevede la messa in sicurezza dei 50 posti auto nel parcheggio di sassi esistente, la realizzazione di un ulteriore spazio per 149 posti auto nel parcheggio a prato presente lungo via Forte Marghera e la realizzazione di 131 posti auto nella nuova parte del parcheggio che occuperà la zona più esterna, quella adiacente ai capannoni di via Forte Marghera.

Il progetto è stato sviluppato e integrato in stretta condivisione con la Soprintendenza BBAA, preservando le sue caratteristiche naturalistiche e gli interessi culturali correlati al complesso, testimonianza di ingegneria militare del XIX secolo, salvaguardando i movimenti di terra dei sistemi di fortificazione, mantenendo parte del parcheggio a verde e recuperando tracciati originari di connessione tra forte ed avamposti esterni.

La Giunta approva anche il progetto per il recupero dell’edificio 34

Con una seconda delibera, per un totale di 280mila euro, la Giunta ha approvato anche il recupero dell’edificio 34 nell’isola del Ridotto di Forte Marghera. Il progetto, redatto da Insula, prevede il recupero del fabbricato con destinazione di bagni pubblici al servizio dei frequentatori del Forte, e a locali di servizio necessari alla guardiania e manutenzione, oltre all’esecuzione dei collegamenti dei sottoservizi.

