Ѐ morto il dott. Boscolo, angiologo con studio a Mogliano

Ieri è morto il dott. Enrico Boscolo, noto angiologo che operava in villa salus a Mestre. Il suo studio era a Mogliano.

Il dott. Boscolo, 64 anni, era stato colpito da una grave malattia dalla quale si era ripreso tanto che in primavera aveva ripreso la sua attività ospedaliera.

Una ricaduta e purtroppo non ce l’ha fatta. Boscolo lascia l’anziana madre, la moglie ed un figlio.

I funerali lunedì prossimo alle 9 nella chiesa di Santa Maria Goretti, in vicolo della Pineta.