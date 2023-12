E dopo Natale, è ancora ….Natale!

Il giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre, ci sarà un’imperdibile esperienza musicale, organizzata dalla Associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte”.

Mogliano – Si svolgerà nel Duomo di Santa Maria Assunta, in via 24 Maggio, martedì 26 dicembre alle ore 16, l’evento musicale “È ancora…Natale!” una meditazione in musica, canto e poesia a cura dell’Ensemble “Pausa in Sol Maggiore”.

Gli artisti: Bruno barbon, fisarmonica, Alberto Casarin, division viol, Federico Tommasi, viola da gamba e quintone, Giovanni Vecchiato, chitarra e viola da braccio, Luciana Simonetti, soprano, insieme alla lettrice Alessia Fusati, della Compagnia teatrale “Tracce sul palco”, si esibiranno in un’atmosfera natalizia.

Con il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, l’evento è organizzato dagli Amici della Musica “Toti Dal Monte” di Mogliano. L’ingresso è libero.