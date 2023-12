Conferenza stampa di Natale 2023: videodichiarazioni del Presidente Luca Zaia

Oggi, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Balbi a Venezia per presentare il bilancio del 2023 in Veneto. In apertura dell’incontro, il Presidente Zaia ha dedicato un momento ai recenti tragici eventi legati al femminicidio, ricordando Giulia Cecchettin e Vanessa Ballan. Ha poi affrontato diverse tematiche cruciali per la regione, tra cui l’autonomia regionale, la tragedia del bus, le calamità naturali, la Cittadella della Salute, l’occupazione, i finanziamenti per imprese e aziende agricole, il turismo, la viabilità e la mobilità sostenibile.

In un tono di grande orgoglio, Zaia ha comunicato la nomina della Regione del Veneto come Regione Europea dello Sport per il 2024. Ha inoltre espresso la fervida attesa per le Olimpiadi Milano Cortina, un evento di portata internazionale che suscita grandi aspettative e emozioni. La conferenza ha fornito uno sguardo approfondito sullo stato attuale della regione, evidenziandone sfide e successi.

In chiusura della conferenza stampa si sono esibite le venti giovani professoresse d’orchestra diplomate con il massimo dei voti di età compresa tra i 18 e i 32 anni di “My Venice Orchestra” del Maestro Diego Basso.