Dona il tuo tempo

La cooperativa Orchidea, che ha sede a Montebelluna, gestisce a Mogliano Veneto ben 3 strutture residenziali: la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) in via Rimini, la Comunità Alloggio per persone con disabilità in via Delle Rose e l’RSA per persone con disabilità congenita e acquista. sita in via Tommasini 12.

Moltissime le iniziative già avviate come la recente edizione di “Spingimi a Camminare” organizzata dalla Rsa Noi Con Voi, delle Comunità Ca delle Rose e di Via Rimini.

“E’ stato un successo, ringraziamo tutti gli operatori, dall’associazione NOW, alla Cooperativa Ceis, all’associazione Carabinieri in pensione, a Coop Alleanza, ai vigili urbani, all’amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, e ringrazio in particolar modo l’assessore Francesca Caccin e i volontari. Ci vediamo alla prossima edizione” aveva scritto sui social l’organizzatrice Marika Bozzato.

E oggi: “Per implementare le opportunità inclusive e ricreative delle persone accolte, Orchidea sta cercando volontari da inserire all’interno delle singole strutture. Nel volantino allegato trovate i riferimenti da contattare. Vi aspettiamo numerosi” comunica la responsabile di Orchidea Marika Bozzato.