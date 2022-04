Domenica 8 maggio: i Moglianesi chiamati al voto per rinnovare i Consigli di Quartiere

Il Sindaco Davide Bortolato invita la cittadinanza alla partecipazione e alla candidatura.

Si svolgeranno domenica 8 maggio le elezioni per il rinnovo dei consigli direttivi delle Associazioni di Quartiere di Mogliano.

Il Sindaco Davide Bortolato dichiara, tramite il sito del Comune: “Le Associazioni di Quartiere e di Frazione hanno un ruolo fondamentale per il nostro Comune, sono le associazioni di riferimento sul territorio per l’Amministrazione Comunale tant’è che vengono sostenute economicamente, amministrativamente e dal punto di vista logistico con una adeguata sede…” e “l’auspicio è che ci siano molti volenterosi cittadini che diano la propria disponibilità per candidarsi e l’appello che faccio ai cittadini è di andare a votare domenica 8 maggio”.

Importante segnalare che il proprio quartiere è indicato nello stradario comunale (http://www.comune.mogliano-veneto.tv.it/index.php/stradario-comunale.html) e che le sedi ove recarsi per le votazioni, domenica 8 maggio, dalle 9 sino alle 20, con orario continuato, sono:

Campocroce: Sede dell’Associazione di Quartiere presso la palestra in via Chiesa 8;

Zerman: Centro Polivalente in via Bonisiolo 1/A;

Bonisiolo: Centro Polivalente in via Altinia 23;

Marocco: Pagoda Scuola Collodi, via Nuova Europa 2;

Ovest-Ghetto: Sede dell’Associazione di Quartiere, via 28 Aprile 2/C;

Centro-Nord: Biblioteca Comunale, Sala Berto, in via De Gasperi 8;

Centro-Sud: sala parrocchiale della chiesa di San Marco, in via Manin 27/A;

Est: Sede dell'Associazione di Quartiere, in Galleria Aldo Moro 12.

Il quartiere di Mazzocco sarà invece soggetto a rinnovo del Consiglio di Quartiere prossimamente, viste le recenti elezioni, posticipate in passato per un questioni tecniche.

Si ricorda, a tal proposito, che per esprimere le proprie preferenze (massimo due candidati), è necessario iscriversi all’Associazione di Quartiere (gratuitamente, anche al momento del voto) e tassativamente essere residenti nel quartiere stesso. Risulta quindi peculiare il controllo, tramite lo stradario, del quartiere di appartenenza.

Per eventuali informazioni relative al procedimento elettorale, i Servizi Culturali del Comune sono a disposizione e raggiungibili telefonicamente allo 041 5930802 (807) o via mail all’indirizzo [email protected].

Chi volesse proporre la propria candidatura può riferirsi all’ufficio sopra indicato (via Terraglio, 3, ex scuole Rossi, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 ed il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, con termine ultimo il giorno venerdì 22 aprile.

Entro il 27 aprile verranno poi diffuse le liste dei candidati.

Importante evidenziare che la partecipazione alla comunità moglianese inizia dalla vita di quartiere, dalla condivisione delle questioni e problematiche quotidiane con i referenti del quartiere stesso, prezioso filtro tra cittadino ed amministrazione comunale.

Le Associazioni di Quartiere sono formate da volontari e necessitano di fattiva presenza da parte dei residenti, ad iniziare dalle discussioni che si possono scambiare nelle abituali assemblee di quartiere, organizzate periodicamente.

Gianluca Longo