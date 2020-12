Domani ricorre Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. Cerimonia al Comando Provinciale di Treviso con Mons. Michele Tomasi

Si comunica che domani, alle ore 10.30, presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Vescovo di Treviso S.E. Mons. Michele Tomasi celebrerà la Santa Messa, in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

In ottemperanza alle norme di distanziamento e ai protocolli di sicurezza vigenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19, non sarà concessa la presenza di pubblico ma solo delle principali Autorità civili e militari. Tuttavia la cerimonia potrà essere seguita collegandosi alla pagina internet.

Alcuni dati sull’attività 2020 del Comando di Treviso

Dall’inizio dell’anno e sino ad oggi, sono stati effettuati oltre 5100 interventi di soccorso tecnico urgente (una media di oltre 15 interventi al giorno), dei quali oltre 1000 hanno riguardato incendi e principi di incendio, 780 incidenti stradali, mentre in 550 casi circa si è trattato di prestare soccorso a persone in difficoltà. Altre tipologie di intervento hanno riguardato l’apertura di porte, le fughe di gas e gli allagamenti.

In materia di prevenzione incendi, sono stati esaminati 400 progetti relativi per lo più ad attività di impresa, ed effettuati circa 1000 sopralluoghi e visite di controllo al fine di verificare la conformità alla normativa antincendio.

