Dolo, un week end all’insegna del teatro per bambini

16, 17 e 18 dicembre… un weekend all’insegna del teatro. Tornano gli spettacoli dal vivo a Dolo, tre appuntamenti per bambini organizzati dal Comune di Dolo in collaborazione con Arteven.

Tre momenti unici che arricchiscono il programma natalizio dolese, venerdì 16 dicembre alle 17.00 “Il carretto di Natale” in Piazzetta Aldo Moro, sabato 17 dicembre alle 16.00 “Scotty il folletto mangiafuoco” presso Piazza Cantiere e domenica 18 dicembre alle 16.00 “La tombola di Natale” presso lo Squero.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e senza bisogno di prenotazione.

Per l’Assessore alla Cultura, Matteo Bellomo, “Natale è speciale soprattutto per i bambini: a loro abbiamo pensato con la programmazione di tre spettacoli pomeridiani in collaborazione con Arteven, a ingresso libero, negli spazi aperti di Dolo. Il primo sarà itinerante: un’occasione per percorrere le vie di Dolo e – magari – per dedicarsi anche allo shopping nei negozi della nostra città“.

“IL CARRETTO DI NATALE”

Due personaggi venuti da un luogo indefinito, forse la Lapponia o forse qualche altro luogo fantastico, percorrono le vie del paese, interagendo con le persone che passano, con il loro carretto che diffonde musica natalizia carico di sorprese musicali e volanti. Lui spinge il carretto e lei lo incita nelle salite e quando trovano uno slargo, un portico, un marciapiede, una piazzetta adatta si fermano e dal carretto tirano fuori le loro meraviglie: canzoni di Natale per voce e sega musicale, violino e concertina, camparofono e chitarra, racconti e storie intrecciate a numeri di giocoleria con scopa, birilli, oggetti comuni, torce infuocate e continue gag e invenzioni con il pubblico.

“SCOTTY IL FOLLETTO MANGIAFUOCO”

Un Natale Rock! Scotty è un simpatico folletto di Natale un po’ freddoloso, infatti lui non viene dalle innevate terre del nord ma dai roventi deserti dell’Australia. Rispetto agli altri folletti di Babbo Natale è un patito del fuoco e …della musica rock!

Si diletta in scatenati spettacoli facendo volare in aria attrezzi incendiati ed esplosive lingue di fuoco a ritmo di uno scatenato rock natalizio, per portare quel magico calore nei cuori di grandi e bambini… speriamo che non sciolga troppo la neve, altrimenti Babbo Natale dove atterrerà con la sua slitta?

“LA TOMBOLA DI NATALE”

È il gioco del Natale, quando al pranzo o al cenone di Natale anche l’ultima fetta di panettone è stata divorata, allora scatta la sfida con uno dei giochi da tavola più longevi di sempre: LA TOMBOLA! Figlia del più conosciuto Gioco del Lotto la Tombola trova le sue origini nella Città di Napoli per poi diventare patrimonio di tutti.

La tombola è il gioco che con la sua semplicità e il suo “agonismo” fatto di colpi di fortuna da sempre accomuna le generazioni!

Perciò, non fatevi scappare la nostra TOMBOLA DI NATALE formato speciale, tante cartelle per i nostri giocatori, 24 numeri da estrarre ed ogni casella un simbolo di Natale da ricercare nella vostra cartelletta! E hai vincitori? Dolci premi aspettano i fortunati.

Infine, da ricordare l’incontro di oggi, martedì 13 dicembre ore 18.00, con “L’Arte di Ascoltare – Ti auguro un felice Natale, tesoro”. L’attrice Carla Stella con la sua voce unica farà emozionare leggendo le più belle lettere di Natale, le più toccanti testimonianze epistolari firmate da grandi scrittori da Johann Goethe a Rainer Maria Rilke, da Lev Tolstoj a Lou von Salomé emozionandosi con James Joyce, per poter rivivere insieme la più fervida delle feste. L’incontro si terrà presso la Biblioteca Comunale, ingresso libero.