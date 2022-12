Atletica, le date dell’inverno veneto

Trentadue manifestazioni da gennaio a marzo fra cross, indoor, strada, trail e lanci. Primo weekend di gare il 7 e 8 gennaio al Palaindoor di Padova, dove l’11 e il 12 marzo torneranno i campionati italiani under 23 di prove multiple. Quattro i cross: Vittorio Veneto (22 gennaio), Galliera Veneta (5 febbraio), Grumolo delle Abbadesse (12 febbraio) e Borgo Valbelluna (26 febbraio). Campionato regionale di mezza maratona il 19 marzo a Vittorio Veneto. Annullata la Treviso Marathon.

Trentadue appuntamenti per tre mesi di gare, da gennaio a marzo. È ufficiale il calendario dell’atletica veneta per l’inverno 2023. La nuova stagione, suddivisa come al solito tra cross, indoor, strada, trail e lanci, inizierà sabato 7 e domenica 8 gennaio al Palaindoor di Padova, dove si gareggerà ogni weekend sino all’11 e 12 marzo, quando l’annata al coperto si concluderà con il ritorno nella Città del Santo dei campionati italiani allievi, juniores e promesse di prove multiple. Quattro le campestri.

Sipario di apertura il 22 gennaio a Vittorio Veneto (Treviso), dove il tradizionale Cross Città della Vittoria coinciderà con la prima fase regionale del campionato italiano assoluto di società e con la tappa inaugurale delle tre rassegne regionali di società: assoluta, promozionale e master. Il 5 febbraio tappa nel Padovano, a Galliera Veneta, per il Cross Villa Imperiale, che, nel contesto di quello che si annuncia un evento di risonanza nazionale, offrirà la seconda fase regionale del campionato italiano assoluto di società e assegnerà i titoli veneti individuali assoluti.

La domenica successiva, il 12 febbraio, a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), toccherà al Cross Grumolove, valido come seconda prova dei tre campionati regionali di società (assoluto, promozionale e master), come campionato regionale individuale master e come campionato regionale individuale assoluto di cross corto. Il 26 febbraio, infine, gran chiusura nel Bellunese, a Borgo Valbelluna, dove l’omonimo cross sarà arricchito dalla terza e ultima prova dei campionati regionali di società (assoluto, promozionale e master) e il campionato regionale individuale promozionale. Per l’attività su strada riflettori puntati su quattro appuntamenti: la Giulietta & Romeo Half Marathon a Verona (12 febbraio), la Stravicenza (19 marzo), la Maratonina della Vittoria a Vittorio Veneto (19 marzo), che assegnerà i titoli regionali assoluti e master, e il memorial Tomasi a Cavriè di San Biagio di Callalta (26 marzo).

Manca invece all’appello la Treviso Marathon (inizialmente in calendario per il 26 marzo), di cui gli organizzatori hanno comunicato l’annullamento. Il 4 marzo ad Abano Terme il Trofeo promozionale di marcia per rappresentative provinciali, anche quest’anno allargato alla corsa su strada. Infine, il 18 marzo, a Vicenza, il classico Ultrabericus Trail, che inaugurerà l’anno delle corse off-road.

Queste le date del calendario regionale invernale 2023:

GENNAIO – 7: 1^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 8: 2^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 14: 3^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 15: 4^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 21: 5^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 22: 6^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 22: Cross Città della Vittoria; campionato nazionale assoluto di società, 1^ prova regionale; 1^ prova campionato regionale assoluto di società; 1^ prova campionato regionale promozionale di società; 1^ prova campionato regionale master di società (Vittorio Veneto, TV). 28: 7^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 29: 8^ manifestazione regionale indoor open (Padova).

FEBBRAIO – 4: 9^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 5: Cross Villa Imperiale, campionato nazionale assoluto di società, 2^ prova regionale; campionato regionale assoluto individuale (Galliera Veneta, PD). 5: campionati italiani invernali di lanci, 1^ prova regionale (Conegliano, TV). 5: 10^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 11-12: campionati italiani invernali di lanci, 2^ prova regionale (Verona). 11-12: campionato regionale assoluto, juniores e allievi di prove multiple indoor; gare extra assolute (Padova). 12: Cross Grumolove, 2^ prova campionato regionale assoluto di società; 2^ prova campionato regionale promozionale di società; 2^ prova campionato regionale master di società; campionato regionale individuale assoluto di cross corto; campionato regionale individuale master (Grumolo delle Abbadesse, VI). 12: Giulietta & Romeo Half Marathon (Verona). 18: 11^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, open (Padova). 19: 12^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, open (Padova). 25: 13^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, open (Padova). 26: 14^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, tetrathlon (Padova). 26: Cross di Borgo Valbelluna; 3^ prova campionato regionale assoluto di società; 3^ prova campionato regionale promozionale di società; 3^ prova campionato regionale master di società; campionato regionale individuale settore promozionale (Borgo Valbelluna, BL).

MARZO – 4: 1^ prova Trofeo regionale promozionale di marcia e corsa su strada per rappresentative provinciali ragazzi e cadetti (Abano Terme, PD). 4: Campionato Nazionale Bancari e Assicurativi indoor (Padova). 4: campionati regionali individuali master indoor; campionati regionali master indoor di prove multiple, open (Padova). 5: campionati regionali individuali master indoor, open (Padova). 11-12: campionati italiani allievi, juniores e promesse di prove multiple indoor (Padova). 18: Ultrabericus Trail (Vicenza). 19: Stravicenza, strada (Vicenza). 19: Maratonina della Vittoria, campionato regionale assoluto e master di mezza maratona (Vittorio Veneto, TV). 25: Trofeo delle Province indoor per rappresentative provinciali ragazzi (Conegliano, TV). 26: Memorial A. Tomasi, strada (Cavriè di San Biagio di Callalta, TV).

IL CALENDARIO INVERNALE