Dimore amiche del Veneto: il benvenuto alla Primavera di Villa Valmarana ai Nani

Nell’ambito dell’iniziativa “Benvenuta Primavera. Festa di Riapertura delle Dimore Amiche del Veneto”, sabato 2 aprile Villa Valmarana ai Nani di Vicenza riapre ed attende gli ospiti per condurli in una speciale visita guidata che comprenderà le magnifiche sale affrescate in Palazzina e in Foresteria e il Parco storico adiacente alla Scuderia della Villa.

Alle16.30 ad accogliere i visitatori ci sarà l’esperto Giuseppe Vallortigara con l’intervento dal titolo “Primavera in Villa nell’arte di Giambattista e Giandomenico Tiepolo”; a seguire, alle 18, ci si porterà nel bosco storico dove l’esperta di parchi e giardini, Silvia Lignana Bellandi, condurrà la visita “Tra Palladio e Tiepolo alla scoperta di grandi alberi e spazi segreti del bosco di Villa Valmarana ai nani”.

L’evento si concluderà con un calice di Prosecco servito sotto la Pagoda ottocentesca. Il costo per la partecipazione all’evento completo è di 10 euro a persona (8 euro senza all’ingresso alla Villa). Prenotazione obbligatoria. Informazioni: [email protected].

I prossimi appuntamenti di “Benvenuta Primavera. Festa di Riapertura delle Dimore Amiche del Veneto”:

Domenica 3 aprile – Riapertura VILLA SAGRAMOSO SACCHETTI di Verona propone una visita guidata al complesso, l’apertura straordinaria della Cappella di San Giacomo e la passeggiata nel “brolo” e nei giardini. Questa splendida dimora Sanmicheliana del XVI secolo, oggetto di un imponente restauro a partire dagli anni ‘60, situata tra Verona e il Lago di Garda, ai confini con la zona vitivinicola della Valpolicella, rivelerà ai suoi ospiti tutti i segreti e le curiosità della sua lunga storia, dando nei suoi giardini il suo personale benvenuto alla bella stagione. Gli orari delle visite saranno divise in quattro turni: la mattina alle ore 10.00, alle ore 11.30 e nel pomeriggio alle 14.00 e alle15.30. Il costo del biglietto è di 10 euro a persona, mentre è gratuito sotto i 12 anni. Informazioni e prenotazioni: [email protected]

Domenica 10 aprile – Riapertura VILLA DA SCHIO di Castelgomberto (Vicenza) sono in programma la degustazione di vini e salumi genuini della Fattoria da Schio e la visita guidata e la passeggiata nello splendido parco settecentesco, con i suoi grandi viali di piante secolari. L’evento sarà allietato dalla presenza di un gruppo di rievocatori in epoca rinascimentale per regalare un tuffo nel passato. Ingresso: 3 euro al parco e ai giardini senza guida, dalle 10 alle 12.30. 10 euro per la visita guidata nel parco alle 14:30, alle 16 e alle 17:30 (8 euro ridotto, gratuito per bambini sotto i 6 anni e diversamente abili). Informazioni: [email protected]