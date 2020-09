Dido and Aeneas di Henry Parcell va in scena al Teatro la Fenice di Venezia

Dido and Aeneas, il capolavoro lirico di Henry Purcell, va in scena al Teatro La Fenice. L’opera in tre atti del compositore inglese, basata su un libretto di Nahum Tate tratto dal quarto libro dell’Eneide di Virgilio, sarà allestita sull’ arca del palcoscenico veneziano in una nuova originale messinscena firmata dal regista e coreografo Giovanni Di Cicco e da Massimo Checchetto per le scene, Carlos Tieppo per i costumi e Fabio Barettin per le luci. Della parte musicale sarà responsabile Tito Ceccherini, alla testa dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice e di un cast composto per i ruoli principali da Giuseppina Bridelli e Antonio Poli. Tre le recite in programma: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2020, tutte alle ore 19.00

and Aeneas è la sola opera interamente cantata scritta da Purcell. Il librettista, Nahum Tate, riprese le vicende narrate nel quarto libro dell’Eneide di Virgilio: dopo la caduta di Troia, Enea sbarca nei pressi di Cartagine, si innamora di Didone e infine la abbandona per riprendere il proprio viaggio. Nel libretto intonato da Purcell figurano anche personaggi di estrazione tardo-rinascimentale come maghe e streghe, le quali inducono Enea ad abbandonare Didone al solo scopo di distruggerne la felicità.

Rappresentata per la prima volta a Chelsea probabilmente l’11 aprile del 1689 in un convitto per giovani gentildonne, per l’incoronazione di Guglielmo III d’Orange e Maria II Stuart, costituisce l’opera più celebre di Purcell e un capolavoro assoluto del melodramma britannico.

INFORMAZIONI UTILI:

Lo spettacolo sarà in scena in lingua originale con sopratitoli in italiano e in inglese. I biglietti per lo spettacolo (da € 20,00 a € 100,00) sono acquistabili nei punti vendita Vela Venezia Unica di Teatro La Fenice, Piazzale Roma, Tronchetto, Ferrovia, Piazza San Marco, Rialto linea 2, Accademia, Mestre, tramite biglietteria telefonica (+39 041 2722699) e biglietteria online su www.teatrolafenice.it.

