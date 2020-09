Mostra del Cinema di Venezia “Al di là del muro sul red carpet”

Solo da lontano e non si scappa. Scordatevi i selfie, gli autografi e le sfilate vis a vis. Tutti in sala con le mascherine per evitare il virus e 9 varchi attrezzati con sistemi di rilevazione dei famosi 37,5 gradi per accedere al Lido.

Incontri e convegni ad accesso ridotto, tutto on line e tracciato. Poche star e zero glam, più cene che feste, un minimalismo assolutamente necessario per favorire l’emergenza sanitaria.

Il Lido da sempre location di approdo desueto e oltre il genere è pronto, con meno risorse e nichilismo che pullula ma lancia il cuore oltre l’ostacolo, per dare un grande segnale di speranza al cinema.Meno cocktail, party, eventi e lounge affollati di vip e parvenu nelle terrazze e questo è sicuro. In attesa delle pellicole, dei film. Ma forse è questo quello che conta.

Instacult di Mauro Lama.

