Denunciato per estorsione un 25enne con precedenti

I Carabinieri della stazione di Codognè hanno denunciato per il reato di estorsione K.H., un ragazzo 25enne di nazionalità albanese, gravato da precedenti di Polizia.

Secondo gli accertamenti effettuati dai militari dell’Arma, il ragazzo sarebbe il complice del suo connazionale arrestato in flagranza di reato il 19 gennaio scorso, sempre dai Carabinieri di Codognè, poiché aveva minacciato un 19enne pretendendo una somma di denaro quale corrispettivo per aver fatto da intermediario in una cessione di stupefacente.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti