“Delicate Unicità” rivelano l’universo femminile

Inaugurata sabato al Brolo di Mogliano Veneto la mostra “Delicate Unicità” di Michela Maccarrone sull’universo femminile, figure che rompono con gli stereotipi e gli schemi precostituiti, in grado di auto affermarsi in modo nuovo e autentico.

MOGLIANO VENETO (TV) – È un messaggio di positività, forza interiore e fiducia in sé, quello che l’artista veneziana Michela Maccarrone, attraverso il linguaggio grafico, ha portato al Centro d’Arte e Cultura Brolo di Mogliano Veneto.

Inaugurata sabato scorso e aperta fino a domenica 17 marzo, la mostra “Delicate Unicità” è una raccolta di disegni, un’esplosione di illustrazioni eleganti che raffigurano donne di tutti i giorni «come veicolo di comunicazione motivazionale» spiega l’artista, appassionata di musica, arte e delle variegate espressioni delle culture umane.

Attraverso i suoi occhi, l’universo femminile viene rappresentato come un compendio di temperamenti, in cui l’acqua, elemento ricorrente, ha il ruolo di fattore ispiratore, portatore di serenità e consapevolezza.

La mostra è suddivisa in sei sezioni. “Delicate Unicità“, in cui le protagoniste si fanno interpreti – proprio come i fiori – di energia vitale, determinazione, purezza e semplicità. “Lo Spazio e il Sé” dedicato ad anime combattive che, attraverso la propria voce, lottano con coraggio per le proprie opinioni e idee, con l’ambizione di migliorare il mondo. Si passa poi a “Lo Spazio Urbano“, che presenta donne metropolitane, orgogliose di essere ciò che sono, libere e consapevoli di agire per ciò in cui credono, senza paura delle loro femminilità. Ne “L’Azione” incontriamo donne che sono figlie, madri, sorelle, che si muovono nel mondo in cui vivono con una missione, non mancando di celebrare e apprezzare la vita.



La “Consapevolezza Rivelata” è uno spazio, una condizione, in cui molte cercano di entrare per trovare il proprio scopo, la cosa nella vita che più le rende felici. Con l’invito ad esplorare il proprio mondo interiore e ad avere coraggio di vivere appieno. Un ultimo passo nelle “Relazioni” mostra l’essere umano – animale sociale – in cerca di interazione ed empatia con gli altri. «Questa sezione è un invito ad accettare sé stessi così come si è, ad aiutarsi per rendere questo mondo migliore, a non essere invidiosi, ad essere invece collaborativi, sviluppando i concetti di sorellanza e fratellanza» spiega la Maccarrone.



L’artista

Michela Maccarrone nasce nel 1978 a Venezia. Si laurea a Firenze in Design di moda nel 2002 e lavora in questo settore da oltre 20 anni. Viaggia spesso tra le capitali alla ricerca di nuovi spunti e trend.

Da questa sua continua attenzione al mondo contemporaneo, soprattutto femminile, trae continui spunti di riflessione sul significato dell’essere donna, credendo fermamente nell’inclusione come espressione di rispetto e principio cardine delle interazioni umane.