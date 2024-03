Treviso: Capitale italiana della Cultura 2026

Le parole di Luca Zaia e di Mario Conte, alla presentazione del dossier di candidatura di Treviso a Capitale italiana della Cultura 2026.

ROMA – “Con questa candidatura presentiamo una città, Treviso, che è già una città che vive di cultura: conta 11 musei, 10 biblioteche, 5 teatri, 60 grandi eventi tra cui 5 premi letterari. Non a caso è definita ‘la piccola Atene’. A ciò si aggiunge l’attenzione che questo dossier riserva ai giovani e i vantaggi che questa città ha per fruibilità e accessibilità, potendo fare affidamento su un aeroporto e su una stazione ferroviaria a pochi passi dal centro urbano” spiega il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, presentando una candidatura che racchiude affidabilità progettuale, certezza di investimenti e certezza sul futuro. E continua: “Per questo chiedo alla commissione di valutarci appieno. Non è un momento storico nel quale ci si possa affidare a candidature effimere”

È l’appello lanciato dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, da Roma, a chiusura dell’audizione della delegazione veneta convocata per la presentazione del dossier di candidatura di Treviso a Capitale italiana della Cultura 2026, un titolo conteso con le altre nove città finaliste.

“La Regione del Veneto crede con forza a questa candidatura – interviene l’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari-. Un risultato che andrebbe a rappresentare una straordinaria opportunità non solo per la Città, ma per tutto il territorio regionale, con una crescita sociale e un indotto che avrà sicuramente un effetto positivo su tutta l’area della Marca Trevigiana e del Veneto. Il ‘senso’ della candidatura di Treviso a Capitale della Cultura 2026 rappresenta la piena volontà di una comunità di compiere un processo che, partendo dalla propria identità storica e culturale e dai forti valori, si proietta in modo aperto alle sfide del futuro, dando l’immagine di un Paese operoso, solidale e proiettato al futuro.” Conclude: “Pensiamo che Treviso sia la candidata veneta che meglio rappresenta la ricchezza paesaggistica, storica, culturale, del nostro territorio, ed è porta delle Dolomiti, cornice delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026”.

Le parole del Sindaco di Treviso

Sindaco di Treviso Mario Conte ha espresso il suo pensiero su Facebook: “Penso che quella di oggi sia stata l’esperienza più bella della mia vita. Rappresentare la mia Città, il suo territorio. Raccontarli davanti a una commissione di esperti, a Roma, la capitale d’Italia. Portare la nostra visione, le nostre eccellenze, la nostra idea di territorio che vive, che costruisce, che guarda avanti.” E continua: “questi sono tutti aspetti che mi emozionano, che mi fanno sentire partecipe di qualcosa di grande e di UNICO. A prescindere dal risultato finale – e la speranza è quella che Treviso possa essere la Capitale Italiana della Cultura 2026 – sono orgoglioso di aver portato una grande realtà, la sua dimensione creativa, operosa, accogliente in un contesto di altissimo livello. E penso che, con me, sarete felici anche voi. Durante l’audizione di oggi, sentivo il calore e l’entusiasmo di una grande comunità.” Conclude: “faccio mie le parole di Giovanni Comisso, pronunciate anche oggi durante l’audizione: “Treviso è pronta a sfilare rinata, con lo sguardo illuminato sotto alla bella fronte, tra i capelli sciolti, col passo danzante di Diana per confermare il futuro”.

Crediti fotografici: profilo facebook Mario Conte, profilo facebook Luca Zaia