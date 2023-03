Decine di giocattoli all’Emporio della Solidarietà

Decine di giocattoli di ogni tipo e per tutte le età. Questo il carico di solidarietà consegnato ieri dall’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, ad Anna Brondino, presidente dell’associazione Corte del Forner, realtà che gestisce l’Emporio della Solidarietà a Sant’Alvise.

VENEZIA – Alla consegna erano presenti anche il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, e la delegata alle Pari Opportunità, Antonietta Busetto. All’iniziativa hanno collaborato anche il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, e il delegato della Municipalità alle Politiche sociali, Emanuele Puddu.

Questo il risultato solidale dell’evento natalizio benefico organizzato il 18 dicembre scorso al Lido dalla Municipalità con Vela spa e la Remiera Pellestrina Polisportiva Portosecco, a cui si è aggiunta la partecipazione della banda di Pellestrina.

L’associazione di volontariato Corte del Forner nasce nel 2014 da un gruppo di amici che vogliono aiutare la città di Venezia e che si adoperano tutt’ora nell’organizzazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare. In città dal novembre 2019, hanno aperto l’emporio della solidarietà in locali messi a disposizione dal Comune di Venezia presso l’ex Ospedale Pediatrico Umberto I a Sant’Alvise a Cannaregio.

L’iniziativa risponde alle normative e linee-guida regionali, ed è rivolta in maniera prioritaria a residenti in Venezia Centro Storico e Isole, in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e/o sociale, per un periodo di tempo stabilito, sufficiente a renderli più autonomi e integrati.

In concreto, le famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Comune, in seguito a colloqui, ricevono una tessera a punti, che consente loro di accedere periodicamente all’emporio ed effettuare l’acquisto di viveri e prodotti per l’igiene gratuitamente.