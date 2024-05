La prima edizione del “Data Protection Forum”

Treviso si trasforma per un giorno in capitale nazionale della protezione dei dati, con l’occasione del “Data Protection Forum”, evento che si terrà il 10 maggio.

TREVISO – Il panorama della sicurezza informatica è sempre più incerto e complesso, con minacce che si evolvono rapidamente e colpiscono aziende di ogni settore e dimensione. In questo contesto, Treviso si prepara a diventare, almeno per un giorno, il centro focale della difesa digitale con il Data Protection Forum, un evento cruciale per sensibilizzare imprenditori, manager e professionisti sulla protezione dei dati personali e degli asset sensibili delle aziende.

L’evento, promosso da PROATTIVA Srl e supportato da importanti enti e associazioni quali la Città di Treviso, Confcommercio Treviso, Ascom Spa, Confapi Treviso, la Camera di Commercio Treviso-Belluno Dolomiti e l’Associazione Clusit, è stato accreditato dal Consiglio Nazionale per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Treviso, confermando la sua rilevanza e autorevolezza nel panorama professionale.

Dati

Nel 2023, l’Italia ha registrato un aumento del 65% negli attacchi gravi rispetto all’anno precedente, con un totale di 2.779 incidenti. Questo incremento è significativo anche se confrontato con la crescita globale del 12%. Ancora più preoccupante è il fatto che l’11% degli attacchi globali ha avuto come bersaglio l’Italia, un aumento rispetto al 7,6% del 2022, evidenziando come il nostro Paese sia sempre più nel mirino dei cyber criminali.

Sono cresciuti in maniera rilevante gli attacchi ai settori dei trasporti e della logistica (+41%), del manifatturiero (+25%) e del retail (26%), prevalentemente a causa della crescente diffusione dell’IoT e dalla tendenza verso l’interconnessione di sistemi, ampiamente impiegati in questi settori e tuttavia spesso non sufficientemente protetti (fonte dati: Clusit).

Uno dei dati più allarmanti è che il 74% degli attacchi ai dati si concentra sulle PMI, nonostante ciò il 72% delle aziende italiane non fornisce corsi di formazione sul rischio cyber e sulle contromisure. Questo si traduce in una mancanza diffusa di procedure di protezione e in investimenti insufficienti in strumenti idonei ad abbassare i rischi informatici.

Programma

Valentino Pavan, ideatore del Data Protection Forum e amministratore della trevigiana PROATTIVA che lavora quotidianamente a fianco di imprese e organizzazioni, ha voluto organizzare nella sua Treviso un evento nazionale sulla protezione dati “dichiaratamente senza tecnicismi”, capace di parlare agli imprenditori con il loro linguaggio e di rispondere alle loro necessità.

Il Data Protection Forum avrà inizio alle ore 9:00 presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca, noto anche come “Auditorium Appiani”, situato in Piazza delle Istituzioni. Per visionare il programma completo dell’evento, è possibile consultare il sito www.dataprotectionforum.it. Coloro che desiderano partecipare possono iscriversi inviando un’email a [email protected] o contattando il numero (o WhatsApp) +3516096841. Si ricorda che le iscrizioni chiuderanno oggi 8 maggio.