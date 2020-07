Dal 3 luglio aumenteranno i giorni di apertura della Collezione Peggy Guggenheim

Il ritorno a una nuova normalità dopo il lockdown procede per fasi, e così dopo l’apertura del 2 giugno e dei successivi weekend, la Collezione Peggy Guggenheim ha annunciato che a partire dal 3 luglio il museo aprirà i cancelli di Palazzo Venier dei Leoni, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18. È visitabile la collezione permanete, mentre la mostra Migrating Objects. Arte dall’Africa, dall’Oceania e dalle Americhe nella Collezione Peggy Guggenheim è momentaneamente ancora chiusa al pubblico. Resta sempre l’invito ai visitatori di consultare il sito guggenheim-venice.it per prendere visione delle norme di accesso, preferendo sempre la prenotazione online che garantisce l’ingresso prioritario, poiché l’accesso continuerà ad essere contingentato e per fasce orarie nel rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19.

Rimangono invariate le norme comportamentali per una visita in totale sicurezza: il percorso di visita è a senso unico ed è obbligatorio l’uso di mascherina sia per i visitatori che per il personale museale, nel rispetto della distanza di almeno un metro. Continua la pulizia e la sanificazione degli spazi, numerosi sono i dispenser igienizzanti in più punti del museo, la segnaletica e la presenza di personale per far rispettare le regole descritte. Il Museum Shop esterno è aperto, così come il Museum Café, che segue gli orari di apertura della Collezione.

