Lourdes United, il primo pellegrinaggio online mondiale

Il 16 luglio, anniversario della diciottesima e ultima apparizione della Vergine Maria, il Santuario di Lourdes ospiterà un eccezionale pellegrinaggio online per tutto il mondo, che si svolgerà in diretta dalla Grotta delle Apparizioni.

Il 17 marzo scorso, a causa della Pandemia, i cancelli si erano chiusi per la prima volta nella storia. Il 16 maggio c’è stata la prima riapertura parziale, solo per i pellegrini locali.

Il 16 luglio Lourdes si apre virtualmente al mondo con una diretta di 15 ore in 10 lingue.

Una giornata straordinaria che riunirà milioni di persone provenienti da tutti i continenti, attraverso la televisione, la radio e i social network, sotto il segno della speranza e della solidarietà.

Un evento che va oltre la fede, che ha già attirato l’attenzione di credenti e non, perché la storia del santuario di Lourdes e delle apparizioni è ricca di fascino e tutti conoscono la pastorella Bernadette Soubirous, che l’11 febbraio 1858 cadde in estasi ai piedi delle Vergine Maria apparsa in una grotta per dirle: “Io sono l’Immacolata Concezione”.

Il programma è ricco e articolato, con trasmissioni delle celebrazioni, processioni, rosari, preghiere.

Un programma televisivo sarà trasmesso in diretta all’interno della Grotta dalle 16.00 alle 18.00.

Personaggi religiosi e civili saranno presenti sul set, per testimoniare il ruolo che Lourdes svolge nella loro vita. Le telecamere andranno dietro le quinte di questo luogo unico per spiegare meglio la sua missione.

Numerosi interventi sui temi della solidarietà, della fraternità, dell’impegno, dell’aiuto, della speranza e della ricerca di senso, oltre a reportage, video d’archivio, musica dal vivo, duplex con gli stranieri e altri momenti salienti completeranno queste 2 ore di diretta.

Lourdes, centro internazionale di pellegrinaggio, mobilita quasi 100mila volontari per accogliere ogni anno 3 milioni di pellegrini e visitatori provenienti da tutto il mondo, tra cui più di 50mila malati e disabili.

Multi-generazionale e multiculturale, il pellegrinaggio online “Lourdes United” riunirà tutti coloro che, da ogni angolo del mondo, vedono Lourdes come un faro di fede, impegno, condivisione e speranza.

Il mondo si trova ad affrontare una crisi economica e sociale senza precedenti, unita al forte desiderio di trovare un significato a tutto ciò che è accaduto finora. La fraternità, la generosità e la speranza che il Santuario porta con sé da 162 anni non è mai stata così essenziale. A Lourdes, i poveri, i fragili, i malati e gli handicappati sono al primo posto.

LOURDES UNITED DI FRONTE ALLA CRISI. I cappellani del Santuario di Lourdes hanno sempre portato alla Grotta la preghiera per e con il mondo, e ancora di più durante la crisi globale che stiamo vivendo. Centinaia di migliaia di messaggi, grida di aiuto, grida di sofferenza, ma anche testimonianze di speranza continuano a raggiungere Lourdes, con cuori che battono insieme alla preghiera.

Chiuso da più di due mesi per la prima volta nella sua storia, il Santuario ha dovuto cancellare tutti i pellegrinaggi. Nonostante la sua parziale riapertura, il Santuario può accogliere solo un numero molto limitato di pellegrini, secondo un rigoroso protocollo sanitario.

Lourdes senza pellegrini è una Lourdes senza risorse per svolgere la sua missione, per mantenere l’intero sito, per garantire la sua durata e il lavoro dei suoi 320 dipendenti. Il Santuario prevede una perdita storica di 8 milioni di euro. Oltre a ciò, quasi tutto il bacino idrografico di Lourdes è in grande difficoltà.

Si tratta di una situazione senza precedenti e di un’iniziativa senza precedenti, il pellegrinaggio online “Lourdes United” è anche un grido d’aiuto: il 16 luglio il Santuario invocherà la generosità di tutti coloro che desiderano aiutare Lourdes a continuare la sua opera.

