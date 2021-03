Dal 3 aprile al 27 giugno riapre nei week-end e nelle festività il Bosco di Carpenedo

Con l’arrivo della primavera riapre il Bosco di Carpenedo: l’area verde sarà visitabile dal 3 aprile al 27 giugno, tutte le domeniche, nelle festività e nei sabato di aprile e maggio, con orario 10-18, con ingresso gratuito, ma con una capienza massima di 30 persone, vista la sua fragilità.

Il Bosco di Carpenedo, non a caso, è protetto dall’Unione Europea, che l’ha classificato come Sic (Sito d’Interesse Comunitario), per la qualità e la rarità degli ambienti che vi si trovano e come Zps (Zona a Protezione Speciale) per le caratteristiche dell’avifauna presente.

L’accesso all’area avviene da via del Boschetto, arrivando da via Vallon, dove è possibile trovare due comodi parcheggi.

Si consiglia l’utilizzo della bicicletta per potersi poi spostare facilmente a visitare il vicino Forte Carpenedo e godersi i panorami campestri della zona.

Il Bosco è raggiungibile anche con i mezzi pubblici, con l’autobus numero 2 fino al capolinea in viale Don Sturzo, proseguendo poi a piedi per circa 1 Km su strade poco trafficate (via Vallon e via del Boschetto).

