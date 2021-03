Il Consiglio comunale approva la variante per alcune aree di via Vallenari a Favaro Veneto e via Ca’ d’Oro a Mestre

Il Consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato con 19 voti favorevoli, 10 contrari, 2 astenuti, la variante al Piano degli interventi n.66 per la trasformazione di alcune aree urbane in via Vallenari a Favaro Veneto e via Ca’ d’Oro a Mestre.

La deliberazione di variante e i relativi allegati sono stati messi a disposizione del pubblico dal 28 agosto al 27 settembre 2021 per recepire eventuali opposizioni o osservazioni. Ne sono pervenute due, riguardanti l’area urbana di via Vallenari, che sono state controdedotte.

L’area è stata sottoposta all’approvazione di Permesso di costruire con convenzione a destinazione “attrezzature di interesse comune, Residenza Sanitaria assistenziale”, con dimensionamento che dovrà rispettare gli standard minimi delle disposizioni di legge per la realizzazione delle RSA.

Due le osservazioni accolte: all’interno dell’intera area oggetto di variante la superficie lorda di pavimento massima edificabile dell’ambito C1 PU/59.1, espressa in metri quadri, viene modificata da 400 a 600 metri, mentre la superficie lorda di pavimento massima edificabile dell’ambito C1 viene modificata da 1200 a 1600, con divieto di realizzare volumi interrati e seminterrati.

Per quanto riguarda l’area urbana di via Ca’ d’Oro, l’approvazione del titolo edilizio è subordinato, entro 180 giorni dall’esecutività della delibera, alla cessione di alcune aree con destinazione “Verde territoriale a bosco”.

