Da Portorose a Venezia per il Marina Militare Nastro Rosa Tour

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour giunge alla terza edizione con una tappa speciale a Portorose, Slovenia, promuovendo la vela e il mare. L’evento ospita entusiasmanti regate con imbarcazioni “volanti” e “inshore”, culminando nel gran finale a Venezia.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si appresta a fare tappa in Slovenia, a Portorose, durante la terza edizione del giro d’Italia a vela. L’evento è organizzato da Difesa Servizi S.p.a. in collaborazione con la società milanese SSI Sports and Events e si presenta come una piattaforma di promozione della vela e del mare.

Portorose, splendida e vivace durante la stagione estiva, sarà il palcoscenico di entusiasmanti regate. L’azione partirà domani, mercoledì 26 luglio, con le prime prove delle classi “volanti”, Waszp e Wingfoil, piccole imbarcazioni e tavole a vela che sfruttano le forze idrodinamiche per alzarsi sopra l’acqua e planare a grandi velocità.

Le regate delle categorie “inshore” continueranno anche il 27 luglio, mentre la città accoglierà dieci equipaggi delle imbarcazioni a vela Beneteau Figaro 3, che taglieranno il traguardo della tappa offshore collegando le due sponde dell’Adriatico, da San Benedetto del Tronto a Portorose, per un percorso in altura di circa 160 miglia nautiche.

Il Regatta Village aprirà le porte a tutti gli appassionati e curiosi a partire dal 26 luglio, offrendo un ricco programma di eventi con DJ set, street food, premiazioni ufficiali e attività dei partner che collaborano allo svolgimento del Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, partito da Genova in occasione dell’arrivo della Ocean Race e in concomitanza con il tour mondiale della nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci, arriva per la prima volta in Slovenia, un appuntamento speciale che unisce le realtà di Portorose e il Marina Militare.

Il 28 luglio, il Regatta Village saluterà Portorose mentre la flotta offshore si dirigerà verso Venezia, ultima meta del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023, con il gran finale previsto il 29 luglio.

Riccardo Simoneschi, CEO di SSI Events, si è mostrato entusiasta dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Tour in Slovenia, apprezzando l’accoglienza calorosa di Portorose e l’attesa di condividere la filosofia di vela con una delle capitali europee della vela.

Anche il Direttore ad interim dell’Ente per il Turismo di Portorose, Alexander Valentin, ha espresso la sua soddisfazione per l’evento sportivo scelto per la prima volta in Slovenia, sottolineando l’importanza del turismo legato allo sport e il ruolo significativo del mare come “campo sportivo” per la località.