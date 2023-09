Da grande voglio essere italiano!

Sylvester Stallone riceverà oggi, 6 settembre, la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle (BA). Alla bella età di 77 anni, l’attore americano ha deciso di approfondire la conoscenza delle sue radici italiane.

Stallone fa parte della schiera di attori che vantano origini italiane, come Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Ma c’è anche Susan Sarandon: l’attrice ha origini siciliane da parte di madre e ha dichiarato di voler ottenere la cittadinanza italiana.

Sylvester Stallone è già arrivato in Puglia; sicuramente coglierà l’occasione per girare alcune scene della seconda stagione di “The Family Stallone“, il docu-reality che racconta la vita di tutti i giorni della famiglia del divo hollywoodiano, composta dalla moglie Jennifer Flavin e dalle tre figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Al momento tutto è top secret, ma è facile immaginare che a fare da sfondo alle scene, sarà l’entroterra pugliese.

In occasione della sua visita, Sylvester Stallone riceverà la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle: è stata già programmata una cerimonia pubblica che avrà luogo nella serata di mercoledì 6 settembre a piazza Plebiscito.

Il padre di Stallone, Franck, era un barbiere nato in Puglia da Silvestro Stallone e Pulcheria Nicastri, originari di Gioia del Colle ed emigrati negli Stati Uniti d’America agli inizi degli anni Trenta.

Il divo è cresciuto nel quartiere di Hell’s Kitchen a Manhattan, New York, diventando uno degli attori più famosi e popolari della storia del cinema con i suoi personaggi iconici come Rocky Balboa, il pugile di origini italiane protagonista della celebre saga cinematografia, e Rambo, il veterano di guerra del Vietnam.

Anche Susan Sarandon vuole diventare cittadina italiana: l’attrice statunitense ha rivelato di essersi già attivata per ottenere il passaporto. Susan è nata a New York e deve le sue origini italiane alla madre, Lenora Marie Criscione: il nonno materno di Susan Sarandon, infatti, era Giuseppe Vincenzo Criscione, originario di Ragusa, in Sicilia.

L’attrice ha avuto anche una lunga relazione con il regista e sceneggiatore italiano Franco Amurri, dalla quale è nata una figlia, Eva Amurri, nel 1985, anch’essa attrice.

A quanto pare, la riscoperta delle radici italiane e la voglia di renderle “attive” tramite la cittadinanza, arriva con la maturità. Meglio tardi che mai!