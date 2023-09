PAM sbarca  nella città dell’Arena, con il Food to Go

Inaugurati i primi due convenience store a Verona, per chi è sempre di corsa.

Spinea (VE) – Pam Panorama festeggia l’apertura dei suoi primi due punti vendita Pam local a Verona, in via Anfiteatro 9/a e in via della Valverde 46. Un doppio debutto per il format di prossimità Pam local, nella città di Romeo e Giulietta, che introduce l’insegna della spesa facile, veloce e sempre conveniente anche nella storica città del nord est.

Il punto vendita, situato in via Anfiteatro sorge a pochi passi dall’Arena di Verona e dalle strade dello shopping più frequentate della città, mentre lo store di via della Valverde è collocato in un quartiere residenziale.

Pam local offrirà praticità, qualità e convenienza, oltre alla comodità dell’apertura 7 giorni su 7, con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00 e la domenica dalle 9.00 alle 22.00.

All’interno, i clienti potranno fare la spesa scegliendo tra un’accurata selezione dei migliori prodotti freschissimi, come la frutta e la verdura, le specialità casearie e i salumi, la carne, il pesce e il pane, buono e fragrante tutti i giorni, anche la domenica, e di tante eccellenze e specialità del Bel Paese.

A disposizione anche una vasta gamma di articoli pensati per soddisfare le più diverse esigenze, dai free from ai vegan e integrali, dai palm oil free, ai biologici, super food e diet light.

Chi ha poco tempo potrà contare sul Food to Go, soluzioni pratiche, sfiziose e convenienti per pasti veloci, ma gustosi, mentre chi ha un occhio di riguardo non solo per il risparmio, ma anche per la riduzione degli sprechi, avrà a disposizione numerose confezioni monoporzione e una vasta scelta di sfiziosi piatti pronti. Presenti, inoltre, anche nei punti vendita di Verona, le campagne “I Love Proteins” e “THE GOOD foods”, le iniziative del local per rendere facilmente individuabili a scaffale i prodotti utili ad integrare l’apporto proteico, nell’ambito di una dieta bilanciata, nonché le diverse e sempre nuove proposte “Good for…” mangiare bene e con gusto, in ogni stagione ed occasione.

Attivi nei due nuovi store il servizio di spesa a domicilio oltre ai moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay, Satispay, Postepay, Bancomat Pay. Sarà inoltre possibile utilizzare anche le principali tipologie di buoni pasto.

Infine, per festeggiare le due nuove aperture, fino al 9 settembre i clienti riceveranno 3 BuoniRisparmio Fai da Te, con il 30% di sconto da utilizzare su un prodotto a scelta, spendibili subito.

“Siamo felici di annunciare l’arrivo di Pam local a Verona, con l’apertura dei primi due punti vendita dell’insegna in questa importante città del Nord Est.” – afferma Renato Mazzucco Direttore Vendite Prossimità – “Siamo certi che i veronesi e i turisti presenti in città potranno apprezzare la convenienza, la praticità e la qualità targate Pam local, da sempre sinonimo di un’esperienza di spesa conveniente, facile e veloce, tutto il giorno, tutti i giorni”.