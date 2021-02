Da giovedì riaprono le biblioteche del Comune di Venezia, con accesso su prenotazione. Brugnaro: “Un passo in avanti verso il ritorno alla normalità”

Le Biblioteche della Rete del Comune di Venezia riaprono i battenti e riaccendono le luci delle sale studio e lettura. Dopo lo stop del 3 novembre scorso, finalmente, da giovedì 4 febbraio si potrà rientrare in biblioteca nel pieno rispetto delle normative vigenti da DPCM per l’emergenza sanitaria in corso. I cittadini potranno, quindi, accedere alla sale delle biblioteche comunali prenotando – sul portale Bimetrove – un posto studio o la visita per la scelta dei libri a scaffale.

Sarà possibile accedere in tutte le biblioteche comunali prenotando la visita on line sul portale Bimetrove (durata massima di 20 minuti), per scegliere a scaffale un libro un cd musicale o un film; la prenotazione non è necessaria se invece si deve solo ritirare a sportello un documento già prenotato o restituirne uno. In alcune biblioteche è possibile prenotare anche un posto studio: sono la Biblioteca civica VEZ, Biblioteca di Forte Marghera, Marghera, Favaro Veneto, Carpenedo-Bissuola, Pedagogica “L. Bettini” di via Dante, “H. Pratt” del Lido, Castello, Giudecca, Murano, Pellestrina. Nelle altre biblioteche (Burano, S. Tomà, Zelarino, Centro donna, Bettini Junior, Vez Junior) non sono disponibili posti studio per ragioni di distanziamento e compatibilità con il DPCM in vigore.

Per gli over 70 resta attivo il servizio di prestito libri a domicilio al fine di tutelare maggiormente la loro salute.

“Un passo in avanti verso il tanto atteso e fondamentale ritorno alla normalità – commenta il sindaco Luigi Brugnaro. In questi anni abbiamo investito tantissime risorse per fare del sistema bibliotecario cittadino un fiore all’occhiello tra i servizi rivolti alla cittadinanza. Ne abbiamo aperte di nuove, abbiamo esteso gli orari, ma soprattutto abbiamo fatto in modo che diventassero punti di riferimento e luoghi di studio per tanti giovani. Proprio questo è stato uno degli aspetti che è maggiormente mancato e che ora possiamo finalmente far ripartire. Un sincero ringraziamento va a quanti si sono messi subito all’opera per raggiungere questo obiettivo e soprattutto a coloro che durante il periodo di chiusura, hanno fatto in modo che la Rete biblioteche Venezia continuasse a garantire attività didattiche online e proseguisse i progetti in corso, organizzando eventi digitali per i piccoli, il festival letterario per ragazzi ma anche incontri online dedicati agli adulti. Grazie infine per aver sfruttato questi mesi per avviare quell’importante lavoro di revisione delle raccolte per la ridefinizione di una “Carta delle collezioni” a livello di Rete e di riorganizzazione delle sezioni ragazzi che ha riguardato oltre 50.000 volumi. Con il lavoro di tutti abbiamo raggiunto questi importanti risultati e con altrettanto impegno raggiungeremo ulteriori traguardi nella speranza di poter archiviare quanto prima questo difficile periodo e poter così tornare a vivere le nostre biblioteche come luoghi di studio e di socializzazione”.

“Dopo 99 giorni, le sale studio e lettura delle biblioteche della rete del Comune di Venezia riaprono rispettando i protocolli stabiliti per contrastare l’emergenza sanitaria – commenta l’assessore alla Coesione Sociale Simone Venturini – Questo risultato, questa pronta risposta alla possibilità data dall’evoluzione positiva della situazione è frutto del costante lavoro dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Brugnaro, del personale del Settore Cultura e dei bibliotecari che in questi tre mesi non si sono mai fermati consentendo oggi la riapertura agli utenti in totale sicurezza e con tutti i servizi attivi. I servizi culturali e bibliotecari, grazie a iniziative come il Bibliobus e Libradate, non si sono mai fermati”.

Per gli iscritti alla Rete Biblioteche Venezia, la prenotazione si attiva accedendo all’area personale sull’home page del portale Bimetrove, scegliendo in quale biblioteca prenotare il posto studio o la visita, in che giorno e in quale fascia oraria o cancellare la prenotazione. Si può prenotare entro le ore 18 del giorno precedente. Per motivi organizzativi è tollerato un periodo di 15 minuti per occupare la postazione prenotata o l’accesso, dopo di che il posto è considerato disponibile per altri utenti.

Si entrerà in biblioteca dopo rilevazione della temperatura e compilazione dell’autocertificazione anti-contagio: i minori possono entrare con l’autocertificazione firmata dal genitore/tutore e con una copia del documento di identità del genitore/tutore.

Per la messa in totale sicurezza degli ambienti viene eseguita regolarmente la sanificazione dei locali, agli operatori sono stati forniti dispositivi di protezione individuale e si è proceduto inoltre all’installazione di pannelli in plexiglass sui desk all’ingresso delle biblioteche.

Inoltre, sono stati installati dei pannelli in plexiglass anche sui tavoli ove sono previsti 2 posti a sedere, uno alternato all’altro a debita distanza. All’ingresso in biblioteca, l’utente, che riceverà un numero corrispondente al posto assegnato, sarà tenuto a firmare un’autocertificazione relativa al suo stato di salute, ad igienizzare le mani con il gel messo a disposizione e ovviamente ad indossare costantemente la mascherina.

Rimane fondamentale la collaborazione ed il senso di responsabilità da parte di tutti nel rispetto dei protocolli, nello stare ordinatamente in coda mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone e nell’evitare assembramenti.

Per ogni ulteriore informazione e per gli orari di apertura delle singole biblioteche è possibile consultare le pagine web della Rete Biblioteche Venezia culturavenezia.it/biblioteche e la pagina facebook.com/VEZMestre.

