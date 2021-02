Autoricambi Ottavio Sartore

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

È un’azienda specializzata nella fornitura di ricambi per auto originali e non. È stata fondata dal signor Ottavio Sartore nel lontano 1971, con sede in un locale vicino alla stazione ferroviaria di Mogliano al quale ben presto si aggiunge un altro locale per la rettifica.

Nel 1979 l’attività si sposta nell’attuale sede di via Marconi 40/A, sul Terraglio, in un locale più ampio in modo da unire magazzino e officina. Nel 1984, essendo aumentate notevolmente le vendite, viene raddoppiato il magazzino. Nel 1986 la Ditta gestita da Ottavio Sartore apre la prima filiale a Martellago e nel 1995 la seconda a Trebaseleghe.

Oggi l’azienda offre oltre 45 anni di esperienza a servizio dei propri clienti che erano e sono tuttora sia meccanici che privati garantiti dalla professionalità dei suoi collaboratori e si raffigura decisamente un’azienda di eccellenza per la propria auto.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti