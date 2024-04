Curiosity Killed the Cat, curiosamente band

Partiamo dal nome che tradotto suona in “la curiosità uccise il gatto“, che dalle parti dei motti popolari inglesi si avvicina a “tanto va la gatta al lardo“.

La band che annovera alla voce Ben Volpeliere- Pierrot. Julian Godfrey Brookhouse alla chitarra, Nick Thorp al basso e Migi Drummond alla batteria si distingue per un mood ondivago, tra soul. funky e acid jazz e siamo al tramonto degli anni 80. più precisamente nel 1987 quando pubblicano il loro primo album, Keep your Distance, che raggiunge il primo posto della classifica inglese, impreziosito dal singolo Misfit dove nel video compare un artista del calibro di Andy Warhol. Tanto basta per fare da cassa di risonanza di pregio, anche perchè Andy porta il gruppo a suonare a New York senza disdegnare di apparire come cameo in altri video.

Il successo è vasto ma non dura, nel 1989 esce il secondo album Get Ahead, lanciato dal singolo Name and Numbers e rimane negli annali per il suo ritornello “Hey, how you doin”?, che due anni dopo il celeberrimo gruppo rap De La Soul fa suo nella versione Ring Ring Ring (Ha Ha Hey).

Nulla da fare, neanche con il cambio di nome in “Curiosity“, forse per dare una scossa all’ambiente e nel 1994 il canto del cigno con la band oramai sciolta che pubblica l’ultimo album, Black to Front, solo per il Giappone.

Curiosity Killed the Cat, curiosa e alquanto breve incursione musicale tra gli anni ottanta e novanta, che avrebbe meritato in quanto a talento e idee un orizzonte musicale più longevo e celebre, “Down To Earth“.

Instacult di Mauro Lama