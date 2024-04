Run4Hope Massigen: unione, sport e solidarietà

La quarta edizione della Run4Hope Massigen unisce l’Italia in una corsa solidale per sostenere la ricerca contro le malattie del sangue.

Dal 13 al 21 aprile, si è tenuta la quarta edizione della Run4Hope Massigen, un evento che ha riunito persone di diverse regioni d’Italia in un’iniziativa volta a sostenere una nobile causa: la lotta contro leucemie, linfomi e mielomi, promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL).

L’evento, organizzato dalla Onlus Run4Hope Italia, ha coinvolto staffette regionali sincrone in tutto il paese, con l’obiettivo di promuovere lo sport e la solidarietà mentre si raccoglievano fondi per sostenere la ricerca medica contro le malattie del sangue.

La staffetta è arrivata anche a Treviso, dove il testimone è stato passato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Ponzano ai valorosi militari del 33° reggimento EW dell’Esercito Italiano. Questo momento speciale è stato reso ancor più significativo dalla presenza del Colonnello Pasquale Silvestro, Comandante del 33° reggimento EW, che ha accolto i partecipanti in Piazza dei Signori.

L’ampio sostegno istituzionale che ha ricevuto l’evento è testimone della sua importanza e della sua risonanza nazionale. Con il patrocinio di enti quali il CONI, la Fidal, la Fitri e numerose altre istituzioni sportive e militari, la Run4Hope Massigen ha dimostrato di essere un’iniziativa capace di unire diversi settori della società intorno a un obiettivo comune.

Ma l’aspetto più significativo dell’evento è stato il suo carattere inclusivo e solidale. I partecipanti non hanno gareggiato per ottenere risultati cronometrici o per vincere premi, ma per promuovere la ricerca scientifica e dimostrare la propria solidarietà verso coloro che lottano contro le malattie del sangue. Oltre 400 associazioni sportive, unitamente ai reparti dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare, hanno contribuito a portare avanti questo messaggio di speranza e supporto.