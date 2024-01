Crowdfunding civico a Venezia

VENEZIA. Il Comune di Venezia lancia la terza edizione dell’avviso per il Crowdfunding Civico, invitando i cittadini a proporre progetti che coinvolgano la comunità nella realizzazione di piccoli servizi o attività di quartiere. L’obiettivo è finanziare tali iniziative attraverso la piattaforma di crowdfunding.

Con questa nuova edizione, il Comune di Venezia conferma il suo impegno nel sostenere il mondo del volontariato e del terzo settore cittadino, sperimentando l’uso di forme di finanziamento innovative per progetti a vocazione sociale nel territorio.

L’Assessore Simone Venturini sottolinea l’impegno continuo del Comune: “Abbiamo già formato 22 Enti del Terzo settore all’uso della piattaforma nelle edizioni del 2021 e del 2022, con un investimento di circa 33.000 euro. Ciò ha permesso di raccogliere 89.378 euro da 1.164 cittadini per 18 progetti, cofinanziati dal Comune con ulteriori 77.000 euro.”

L’avvio della terza edizione comporta una serie di eventi formativi per gli Enti che desiderano partecipare al bando e per coloro che intendono approfondire la conoscenza del crowdfunding per il finanziamento di progetti sociali.

Il primo appuntamento, “Lezione di crowdfunding civico”, si terrà oggi, lunedì 15 gennaio alle ore 15:00, presso la Sala Conferenze del Centro Culturale Candiani (P.le Luigi Candiani 7, 30174 Venezia), con Angelo Rindone, fondatore di Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Nel corso di gennaio, presso le Agenzie della Coesione Sociale (ACS) a Venezia, Mestre e Marghera, si svolgeranno momenti di formazione e sportello senza appuntamento dalle 14:30 alle 18:30, il primo il 18 gennaio a Favaro, il 22 gennaio a Marghera e il 25 gennaio a Venezia.

Questi eventi, tenuti dalla Fondazione Fenice Onlus, sono rivolti a chi vuole partecipare all’avviso pubblico e desidera approfondire il funzionamento del crowdfunding civico del Comune di Venezia. Si terrà una lezione frontale di circa due ore (14:30-16:30), seguita da uno sportello aperto fino alle 18:30 per rispondere alle domande specifiche sui progetti.

Gli appuntamenti si protrarranno anche nei mesi di marzo e aprile, accompagnati da mini podcast, una guida personalizzata e, per i progetti selezionati, formazione in presenza, tutoraggio online e supporto nella comunicazione.

L’avviso pubblico prevede la selezione di un massimo di 15 progetti con una durata massima di 8 mesi e un costo massimo di 10.000 euro. Gli Enti del terzo settore scelti riceveranno un tutoraggio specifico sul crowdfunding da parte di Produzioni dal Basso. L’iniziativa rientra nel programma “La città SIcura di sé”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso il programma operativo POC Metro.

Per ulteriori informazioni e candidature, è possibile visitare il sito Comune di Venezia o Produzioni dal Basso, e seguire gli aggiornamenti su Facebook.

Per domande o chiarimenti, le organizzazioni possono scrivere a [email protected]. La scadenza per presentare i progetti è fissata per il 9 febbraio su DIME.