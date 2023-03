Cow Parade: un viaggio sui sapori dei formaggi in giro per il mondo

Il made in Italy da sempre sinonimo di qualità, e in particolare nel mondo lattiero caseario, come il provolone Auricchio che viene esportato in oltre 60 paesi nel mondo ma questa volta a far parlare di sé oltre al provolone è presente una vera e propria mucca a grandezza naturale che porta i visitatori in un giro per il mondo attraverso i formaggi.

ROMA – L’appuntamento con la cow parade di Auricchio all’evento Formaggi a Sorrisi Cheese & Friends, il festival interamente dedicato ai prodotti caseari italiani da oggi fino a domenica 26 marzo presso i giardini di Piazza Roma.

Una vera e propria opera d’arte in vetroresina per un’esperienza decisamente instagrammabile, dipinta dall’artista contemporaneo Marco Cerioli che resterà a far bella mostra di sé nel cuore della manifestazione e attenderà tutti i visitatori che vorranno fare una foto ricordo nell’incantevole cornice dei giardini di Piazza Roma a Cremona.

“Da oltre 10 anni i miei fratelli ed io abbiamo scelto di far crescere la nostra azienda attraverso acquisizioni e fusioni che ci hanno portato ad essere oggi un gruppo internazionale. – spiega il presidente Antonio Auricchio– Ciò che ci ha sostenuto in questo processo di crescita è sempre stata la ferma convinzione dell’altra qualità dei formaggi italiani prodotti con metodi tradizionali e da qui la nostra ferma scelta di fonderci a realtà che potessero condividere questa nostra filosofia. L’altro nostro pilastro è l’export: portare i formaggi che produciamo con tanta cura e dedizione in tutto il mondo. Esportiamo il oltre 60 paesi ed è un nostro grande vanto. Siamo orgogliosi di partecipare a Formaggi a Sorrisi Cheese & Friends Festival in quanto evento unicamente dedicato alle eccellenze casearie di tutta Italia e abbiamo deciso di portare la nostra “anima internazionale” che colorerà il week end della nostra città. L’artista Marco Cerioli ha saputo rappresentare perfettamente la nostra anima internazionale ma al contempo strettamente legata al territorio che negli anni ci ha permesso di portare nel mondo il nostro know how italiano”.

Per l’occasione un fotografo sarà pronto ad immortalare il momento e a proiettarlo sul maxischermo allestito per rendere magica l’esperienza e saranno poi caricate sul profilo social Facebook della manifestazione Formaggi e Sorrisi, pronte ad essere condivise!

Appuntamento con la cow parade nei giardini di Piazza Roma fino a domenica 26 marzo con Formaggi e Sorrisi Cheese & Friends Festival, ingresso gratuito dalle 9.00 alle 20.00.