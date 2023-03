Domenica ecologica: auto ferme, si piantano alberi

Domenica 26 marzo ,in occasione della “Domenica ecologica”, dalle 8.30 alle 18.30 blocco totale del traffico nel centro di Mestre. Alle 10.30, l’amministrazione comunale ha previsto la piantumazione coordinata di 20 nuovi alberi distribuiti in tutte le Municipalità.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – “Quella della piantumazione è un’attività che facciamo costantemente, in questo mese sono già stati 400 i nuovi alberi posti a dimora – spiega l’assessore all’Ambiente, Massimiliano De Martin – Quello di domenica è un atto simbolico per ribadire che l’impegno di questa Amministrazione verso l’ampliamento di aree a verde continua. Non dimentichiamo lo sviluppo del patrimonio arboreo con le 10.000 piante del Bosco di Asseggiano e le ulteriori 10.000 dell’estensione del Bosco di Mestre nelle zone di Dese e Praello”.

All’appuntamento di domenica sono invitati tutti i cittadini dei territori interessati alle piantumazioni.

Per la Municipalità Venezia Centro Storico e Isole il sito della piantumazione sarà quello di Parco San Giacomo e Fondamenta, qui saranno piantumati Tilia cordata (2) e Quercus Ilex (2).

A Lido Pellestrina nell’area Morandi/Santa Maria Elisabetta saranno collocati un platano e un gelso.

Nella Municipalità di Chirignago Zelarino, nell’area verde di via Pomi, saranno messi a dimora Carpinus Betulus (2) e Fraaxinus (1).

A Favaro e Campalto, nell’area verde di via Gobbi, la piantumazione riguarderà Acer Campestre (2) e Tilia Cordata (2).

A Marghera in piazza Sant’Antonio saranno piantati Fraxinus oxycarpa (2) Acer campestre (1) e Pyrus Capital (1).

A Mestre centro, infine, in viale Garibaldi la piantumazione interesserà due esemplari di Carpinus e un Pyrus capital.