Covid 19: l’assessore Venturini in visita all’hub della Croce Rossa alla stazione di Santa Lucia. In un mese oltre diecimila tamponi rapidi gratuiti.

L’assessore alla Coesione sociale e alla Programmazione sanitaria, Simone Venturini, ha incontrato ieri, lunedì 5 luglio, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Venezia – nel punto tamponi allestito all’ingresso della stazione ferroviaria di Santa Lucia.

“Un sentito ringraziamento ai volontari della Croce Rossa che dal 15 maggio svolgono questo fondamentale servizio – ha dichiarato l’assessore – Da anni sono un punto di riferimento per la nostra comunità e sono sempre in prima linea per aiutare i cittadini di fronte alle tante difficoltà che la nostra città ha dovuto affrontare, tra Acqua Granda e pandemia. Turisti, pendolari e residenti hanno avuto modo in queste settimane di sottoporsi a tampone non appena scesi dal treno o in partenza per altre destinazioni. Un progetto prezioso per garantire sicurezza e salute alla nostra comunità, avvicinandoci così all’obiettivo Venezia covid free”.

Ringraziamenti raccolti dalla presidente del Comitato di Venezia della Croce Rossa, Francesca Battan: “Siamo soddisfatti del successo di questo progetto e della partecipazione dei cittadini, tra residenti, pendolari e visitatori – ha commentato – Cerchiamo di aiutare tutti, sia chi non può permettersi un tampone privatamente, sia chi non riesce ad accedere ai sistemi di prenotazione. Il servizio – ha concluso – viene sfruttato dai turisti in ingresso in città ma anche dai veneziani che devono andare all’estero”.

