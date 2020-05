Coronavirus. Zaia vuole creare una “Banca del sangue” con il plasma dei guariti

Il Governatore Luca Zaia crede nella cura dei malati di Covid 19 con gli anticorpi estratti dal sangue dei malati guariti, ossia con il plasma di chi ha sconfitto il virus.

Durante la consueta conferenza di ieri mattina Zaia ha annunciato che: “A breve partirà una chiamata per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati di Covid 19 e guariti”.

“ Questo sangue contiene gli anticorpi. Lo scopo è quello di creare una grande “banca del sangue” con il sangue di negativizzati virologici.”.

Ed ancora: “ Quel plasma è necessario poiché le cure applicate su 12 pazienti a Padova hanno dato esiti incoraggianti. Il centro di riferimento sarà Padova.”.

