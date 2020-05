Trasporti, riunione ieri con i sindacati. Il sindaco Brugnaro: “Tutti d’accordo per difendere il Gruppo Avm (Avm, Actv e VeLa) e i suoi dipendenti superando questo momento di difficoltà. Facciamo squadra per veder riconosciuta la specificità di Venezia”

Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e i segretari territoriali delle categorie sindacali dei trasporti Valter Novembrini di Filt Cgil, Marino De Terlizzi di Fit Cisl, Francesco Sambo di Uil Trasporti, Andrea Naia di Faisa, Alberto Cancian di Usb e Lorenzo Boscolo di Ugl Trasporti di Venezia. Nel corso della discussione, durata oltre tre ore, si sono affrontate diverse tematiche causate dall’emergenza del Covid-19, non solo legate alla mobilità cittadina.

Questi i punti, valevoli per tutte le società del Gruppo Avm, sui quali si è raggiunta un’intesa:

La condivisione della situazione di difficoltà del servizio pubblico di linea;

la difesa e la tutela dell’azienda come pubblica e la tutela dell’occupazione;

la necessità di richiedere al governo di prorogare la copertura degli ammortizzatori sociali per i prossimi 12 mesi, per proteggere tutti i lavoratori;

il contributo dei servizi privati integrativi come supporto e non sostitutivi del servizio pubblico, limitato alla fase di emergenza e con tariffe agevolate per rispondere al meglio alle esigenze di residenti e pendolari;

la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti – dalla Regione al Governo – per quanto riguarda le risorse necessarie al servizio, così da contrastare i mancati ricavi dalla riduzione dei flussi turistici;

il fare squadra assieme per vedere riconosciuta, a livello regionale e nazionale, la specificità di Venezia, a partire dal rifinanziamento – adesso – della Legge Speciale;

il progressivo aumento di tutti i servizi del gruppo nel momento in cui saranno aumentate la capacità di trasporto dei mezzi e il numero progressivo dei passeggeri, nel rispetto del quadro economico complessivo.

Il dialogo con l’Amministrazione comunale proseguirà nelle prossime settimane e sarà aggiornato in base all’evoluzione della situazione e all’emanazione di nuovi decreti e ordinanze sul tema da parte di Governo e Regione.

All’incontro hanno partecipato anche l’assessore alle Società partecipate Michele Zuin, il direttore generale di AVM Giovanni Seno e i dirigenti del gruppo.

