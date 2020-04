Coronavirus: l’ordinanza per l’accesso e l’organizzazione del mercato di via Rio Cimetto alla Gazzera

Il comandante generale della Polizia locale di Venezia, di concerto con il direttore della Direzione comunale Servizi al cittadino e imprese, ha emanato oggi un’ordinanza che contiene alcune misure di sicurezza nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per il mercato che si svolge in via Rio Cimetto alla Gazzera nella giornata di giovedì

Il provvedimento prevede che il mercato si potrà tenere nel consueto orario, dalle 7 alle 13, ma con un’organizzazione logistica tale da poter contare su un unico ingresso e un’unica uscita, differenziati, entrambi su via Rio Cimetto. Obiettivo consentire il mantenimento del distanziamento sociale tra i frequentatori degli esercizi commerciali della zona. L’accesso all’area mercatale è consentito solo ai clienti che indossino mascherine protettive e guanti monouso. All’area mercatale può accedere contemporaneamente solo un componente per famiglia, eventualmente accompagnato da un minore di 14 anni.

In ciascun posteggio (al massimo dovranno essere dieci, solo per la vendita di generi alimentari) gli operatori devono essere in numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro e devono indossare mascherine che coprano naso e bocca e guanti protettivi monouso. Prima dell’inizio delle vendite ogni operatore commerciale dovrà posizionare a terra la segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro e dovrà segnalare alla Polizia locale il formarsi di eventuali assembramenti.

