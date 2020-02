Coronavirus: isolato il ceppo italiano. Zaia: situazione sotto controllo. Mestre chiusi negozi cinesi

Coronavirus. Registrati in Italia ad oggi 650 casi di cui 248 ricoverati in ospedali, 45 dichiarati guariti mentre i decessi sono saliti a 17.

Nella nostra Regione ad oggi si sono registrati 116 contagi. Tra Venezia e Mestre ci sono 27 casi positivi al test. Da rilevare che 11 di essi sono operatori sanitari.

Notizia di ieri sera, all’ospedale Sacco di Milano è stato isolato il ceppo italiano di Coronavirus che sembra più debole di quello cinese. Si sta già lavorando per la realizzazione di un vaccino adeguato.

Sul fronte regionale il Governatore Zaia ha dichiarato che da lunedì riapriranno le scuole e che la situazione è ormai sotto controllo.

Si è anche attenuata la corsa all’incetta di generi alimentari e di disinfettanti e il flusso di clienti nei supermercati è quasi tornato alla normalità.

La situazione invece è paradossale in via Piave a Mestre. Questa strada è generalmente molto frequentata e con molti negozi, specie nell’ultimo tratto verso la stazione. Ieri girando per via Piave abbiamo notato una strada quasi deserta e tutti i negozi cinesi chiusi.

Sempre girando per Mestre si nota una città più tranquilla rispetto ai primi giorni della comparsa del Coronavirus. Il traffico di auto, in un primo momento molto calato, ora sta riprendendo. Lentamente i mestrini stanno tornando alle loro abituali occupazioni.

