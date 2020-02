Forte vento in arrivo sulle zone montane e pedemontane del Veneto

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo, ha emesso un avviso nel quale viene decretata la fase operativa di attenzione per forte vento – da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme, a seconda dell’intensità del vento – sulle zone montane e pedemontane di tutto il Veneto dalla mezzanotte di oggi 6 fino alle ore 14 di domani 28 febbraio.

Le previsioni come da Meteo Veneto indicano, infatti, per domani (venerdì 28 febbraio), nella notte e fino alle ore centrali, venti forti settentrionali sulle zone montane, a tratti molto forti in alta quota; raffiche di Foehn anche forti nelle valli e localmente sulla pedemontana.

